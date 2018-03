Drei Bezirksliga-Teams scheitern in Runde eins

Kein Teaser vorhanden

In die Mitte genommen: Die beiden Akteure des Bollenbacher SV (weiße Trikots) attackieren den ballführenden Spieler des FC Hohl Idar-Oberstein. Der Gast hatte in der ersten Verbandspokalrunde die Nase vorn.

Foto: Manfred Greber

Bollenbacher SV – FC Hohl Idar-Oberstein n. V. 1:2 (1:1, 1:0). "Dafür, dass wir erst zwei Wochen im Training sind, war das okay", sagte BSV-Spielertrainer Sascha Nicolay. "Ich konnte positive und negative Dinge erkennen. Wir wissen, woran wir noch arbeiten müssen." Die erste Hälfte gehörte den Gastgebern, die durch Florian Herzog in Führung gingen (35.). Nach dem Wechsel dominierte der FC Hohl, der durch David Heringer ausglich (68.). Das 1:1 nach 90 Minuten war gerecht. Direkt nach dem Anpfiff der Verlängerung verwandelte Eugen Karpunov für den FC Hohl einen Foulelfmeter. "Anschließend bekamen wir noch die zweite Luft", sagte Nicolay. Zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr. Neben den drei Toren gab es noch fünf Aluminiumtreffer, drei davon für den BSV, sowie einige spektakuläre Paraden von Nicolays Vertreter Florian Fischer und Hohl-Keeper Evgeny Kryukov.

VfL Weierbach – SV Niederwörresbach 5:0 (2:0). Der VfL war drückend überlegen. Tore von Alexander Davidenko (4., 48.), Alex Bauer (17.), Benjamin Gemmel (56.) und Mathias Düwel (59.) ebneten dem VfL den Weg in die zweite Runde. "Wir hätten die Niederwörresbacher noch höher abschießen können", berichtete VfL-Abteilungsleiter Björn Peters. "Sie hatten keine Torchance und haben nur lange Bälle geschlagen. Da gab es keinen strukturierten Aufbau."

SG Idarwald – TuS Mörschied 5:2 (3:0). Die Mörschieder hatten die Aufgabe möglicherweise etwas zu leicht genommen, denn einige Stammspieler wurden erst zur Pause eingewechselt. Da war es wohl schon zu spät, um das Spiel noch zu drehen. Denn Eric Hammen (8., 14.) und Michael Adam (32.) hatten schon für klare Verhältnisse gesorgt. Zwar verkürzte Tobias Stauch nur drei Minuten nach Wiederbeginn, doch Alexander Kunz machte die Hoffnungen des Bezirksligisten mit einem Doppelschlag zunichte (72., 77.). Das 2:5 durch Pascal Stauch in der Schlussminute war dann nur noch Ergebniskosmetik. "Wenn wir unsere Torchancen besser nutzen, kann es sogar ein Debakel für Mörschied geben", sagte SG-Abteilungsleiter Paul Kleff.

SG Unnertal – VfR Baumholder n. E. 5:4 (1:0, 1:1, 2:2). Elfmeter waren nicht die Sache des VfR in dieser Partie. Jan Eisenhut schoss in der regulären Spielzeit einen Strafstoß hoch übers Tor (60.), Christian Schübelin traf in der Verlängerung nur die Latte (110.). Als es schließlich zur Entscheidung vom Punkt aus kam, scheiterte Eisenhut an SGU-Keeper Pascal Pick, Lukas Decker schoss drüber, und Pick blieb im entscheidenden letzten Duell Sieger gegen Dominik Schübelin. Für die Gastgeber vergaben nur Thomas Welsch (Pfosten) und Matthias Braun (drüber). Michael Gutendorf, Nico Dietz und Marcel Gutendorf trafen. Die Heimelf war zuvor zweimal in Führung gegangen. Marcel Gutendorf hatte in der ersten Hälfte das 1:0 erzielt (41.), Welsch in der Verlängerung das 2:1 (100.). Eisenhut glich beide Male aus (73., 101.). "Das 1:1 nach 90 Minuten war ein klein wenig glücklich", räumte SGU-Vorsitzender Manfred Groß ein. olp/ga