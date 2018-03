Dibooglu verspricht offensiven Auftritt

Kein Teaser vorhanden

Benjamin Gemmel (links) war einer der sechs Torschützen des VfL Weierbach beim 6:0-Verbandspokalsieg über die Spvgg Hochstetten. Treffer vom Neuzugang erhoffen sich die Weierbacher auch am Sonntag im Derby gegen die Spvgg Fischbach.

Foto: Manfred Greber

Dibooglu hat Respekt vor den Bärenbachern. "Sie sind souverän aufgestiegen", sagt der Spielertrainer. "Ich kenne den Gegner nicht so gut, aber ich kenne seinen Spielertrainer Mario Jakoby. Der wird seine Jungs schon heiß machen. Die werden sich mit allem, was sie haben, wehren." Das Idarwald-Team hat bereits seinen Rhythmus gefunden. Schon dreimal war die Mannschaft in den Cupwettbewerben im Einsatz. Dabei traf die SG im Verbandspokal zweimal auf Bezirksligisten. Den TuS Mörschied schlug das Team von Dibooglu mit 5:2, scheiterte dann mit 0:2 am VfL Simmertal. Im Kreispokal gewann die SG am Mittwoch beim SV Nohen mit 3:1. "Gegen die höherklassigen Gegner sind wir defensiv aufgetreten", sagt der Spielertrainer. "Jetzt wollen wir früh stören und offensiv mit drei Spitzen agieren. Dafür war das Spiel in Nohen schon ein guter Test. Das will ich beibehalten."

Der zweite Aufsteiger, der TuS Mörschied II, hat Heimrecht. Er empfängt die SG Rötsweiler-Nockental/Mackenrodt. Von den beiden Bezirksligisten der Vorsaison darf nur der FC Brücken vor heimischem Publikum beginnen. Die Mannschaft von Spielertrainer Christoph Dinges empfängt die SG Wildenburg/Hottenbach. Bereits am Samstag, 17.30 Uhr, ist der TuS Kirschweiler, der zweite Absteiger, bei der Spvgg Nahbollenbach gefordert. Anderthalb Stunden vorher ertönt der Anpfiff zur Partie des TuS Hoppstädten II gegen die TSG Idar-Oberstein. Am Sonntag gibt es zum Auftakt auch gleich noch ein Derby. Der VfL Weierbach empfängt auf der Bein die Spvgg Fischbach. Gespannt darf man auch auf den Einstieg des Bollenbacher SV sein. Die Mannschaft von Spielertrainer Sascha Nicolay verpasste gegen den FV Hochstätten in den Entscheidungsspielen den Aufstieg in die Bezirksliga. Jetzt ist der SC Birkenfeld II der erste Prüfstein, ob der BSV erneut ganz oben landen kann. ga