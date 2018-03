BSV in Hochstätten nicht unter Zugzwang

Kein Teaser vorhanden

Überzahl in Ballnähe herstellen wollen die Akteure des Bollenbacher SV (von links) Niklas Wögerbauer, Florian Herzog und Julian Kornetzky auch beim Aufstiegsspiel in Hochstätten.

Foto: Greber

"Wir wollen aufsteigen, aber wir müssen nicht", sagt Sascha Nicolay. "Wir hatten das vor der Saison nicht geplant." Ein gewisser Druck liegt auf beiden Mannschaften. Doch der BSV-Spielertrainer versucht ihn bei seinem Team so gering wie möglich zu halten. Die Erwartungshaltung beim Gegner ist um einige Grade höher. "Wir können erst stolz sein, wenn wir ein Ergebnis erzielt haben", sagt Thomas Wunderlich. Der FV-Trainer hat als Spieler dreimal an Aufstiegsrunden teilgenommen. Seine Erkenntnis: "Heimspiele muss man gewinnen." So stehen zunächst einmal die Hochstättener unter Zugzwang.

Nicolay kann das erste Spiel lockerer angehen. "Wenn du zunächst auswärts spielst, kannst du dir das Ganze erst einmal anschauen", sagt der Spielertrainer. "Du bist nicht unbedingt in der Pflicht, zu gewinnen. Ich will gewinnen, aber vielleicht bin ich danach froh, wenn wir unentschieden gespielt haben." Große Geheimnisse gibt es zwischen beiden Teams nicht. "Ich kenne einen großen Teil der Hochstättener Spieler sehr gut", sagt Nicolay. "Es ist eine ausgeglichene, kompakte Mannschaft mit ein paar sehr guten Individualisten in ihren Reihen." Der Spielertrainer nennt den Ex-Oberliga-Torjäger Kalli Gauch, Burak Tasci und Matthias Mahr, der in der Winterpause vom Landesligisten FSV Bretzenheim zum FV gewechselt ist. "Die Stärke der Hochstättener liegt in der Offensive", sagt Nicolay. "Aber mit einem Christian Korn auf der Sechs stehen sie auch defensiv gut."

FV-Abteilungsleiter Thomas Dubravski hat den BSV gegen die Spvgg Teufelsfels beobachtet. "Er hat gute Informationen mitgebracht", sagt Wunderlich. "Wir wissen, wo die Stärken des BSV liegen. Sie haben in Nicolay einen guten Torwart und in Florian Herzog einen starken Mittelfeldspieler. Den Rest möchte ich für mich behalten."

Die Hochstättener kündigen eine offensive Taktik mit der Absicherung durch zwei Sechser an. Für Nicolay liegt der Schlüssel zum Erfolg im kollektiven Abwehrverhalten. "Umschalten nach vorne kann jeder", sagt der Spielertrainer. "Das Umschalten nach hinten müssen wir wieder verbessern, nachdem wir in den vergangenen drei Spielen nicht so kompakt standen wie zuvor." Beide Teams können nahezu in Bestbesetzung antreten. Beim BSV ist der Einsatz von Innenverteidiger Stefan Schmidt gefährdet, beim FV fehlt Stürmer Mathias Münch. ga