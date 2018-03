Bezirksklasse Ost: Weigand schießt SGH-Reserve an die Spitze

Kein Teaser vorhanden

Da konnten sich die Roxheimer Fußballer in Person von Nico Richter (grünes Trikot) noch so artistisch verbiegen, gegen die SG Hüffelsheim/Niederhausen II unterlagen sie mit 2:3. Auf unserem Bild klärt SG-Keeper Dirk Stocksieker.

Foto: Klaus Castor

TSG Planig – TuS Monzingen 3:0 (1:0). Die TSG rehabilitierte sich für die 1:6-Heimpleite, die sie unter der Woche gegen den SV Feilbingert eingesteckt hatte. Den Anfang machte Ali Günes, der bereits nach fünf Minuten die Weichen auf Sieg stellte. Dann passierte lange Zeit nichts. Bis Mario Hill in der 70. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Kurz darauf machte Max Welfonder alles klar (75.).

SV Feilbingert – SV Türkgücü Ippesheim 1:0 (1:0). Platzverweise gilt es im Fußball nach Möglichkeit zu vermeiden, doch am vergangenen Wochenende war eine faire Spielweise quasi eine Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu agieren. In Unterzahl, so viel stand im Vorfeld fest, würde bei den tropischen Temperaturen, die überall im Kreis herrschten, kein Team eine Siegchance besitzen. Den SV Türkgücü hielt das nicht davon ab, gleich zwei Spieler vorzeitig mit Roten Karten zu verlieren. Erst musste Siawasch Rabani für eine Notbremse runter (43.), später erwischte es Torjäger Gürkan Satici wegen Nachtretens (70.). Der erste Platzverweis war besonders bitter: Es gab Elfmeter, den Heiko Simon zum 1:0 versenkte. "Gegen zehn und später neun Ippesheimer konnten wir das Ergebnis souverän nach Hause spielen", bekannte Feilbingerts Abteilungsleiter Oliver Beba, der jedoch monierte: "Wir haben es versäumt, das zweite Tor nachzulegen."

TuS Roxheim – SG Hüffelsheim/Niederhausen II 2:3 (2:2). Trotz drückender Hitze zeigten beide Teams im Spitzenspiel, warum ihnen Liga intern die größten Aufstiegschancen zugeordnet werden. "Das war ein sehr gutes Bezirksklassen-Spiel", urteilte TuS-Trainer Thomas Wunderlich, der den Sieg der Gäste fairerweise als "nicht unverdient" charakterisierte. Er ergänzte aber: "Die Hüffelsheimer haben hinten gut gestanden. Allerdings wäre ein Remis in meinen Augen das noch gerechtere Ergebnis gewesen, weil wir mehr Spielanteile hatten." Zunächst hatte es für die Roxheimer gut ausgesehen: Burak Tasci traf zum 1:0 (20.). Tobias Becker (25.) und Marc Weigand (30.) drehten das Spiel jedoch. Zwar glich Ekrem Emirosmanoglu noch vor der Pause aus (41.), doch dabei blieb es aus TuS-Sicht. Die SGH-Reserve hatte dagegen noch einen Pfeil im Köcher. Erneut war es Weigand, der sein Team zum Sieg und damit an die Tabellenspitze schoss (65.).

TuS Hackenheim – FSV Rehborn 6:0 (0:0). Der TuS zeigte nach der 1:4-Niederlage zum Saisonauftakt gegen die Waldböckelheimer eine respektable Reaktion. "Allerdings muss man auch sagen, dass der FSV große personelle Probleme hat", ergänzte TuS-Sprecher Peter Schulze. Das FSV-Rumpfteam leistete zunächst erbitterten Widerstand, brach im zweiten Durchgang allerdings ein. Die Zeit der Doppelpacker begann. Erst traf Marian Ristow zweimal (51., 60.), anschließend taten es ihm Lahim Krasniqi (67., 72.) und Christoph Wilhelm (84., 88.) gleich.

SG Fürfeld/Neu-Bamberg – TSV Hargesheim 7:2 (0:0). Die Fürfelder bestimmten schon vor der Pause das Geschehen, doch mehr als ein Lattenschuss von Artur Preis sprang gegen die unsortiert wirkenden Hargesheimer nicht heraus. Nach dem Seitenwechsel brachen dann alle Dämme: Niklas Lerch versenkte die Kugel in der 47. Minute nach langem Einwurf von Marc Krehling zum 1:0 und eröffnete den Torreigen. Brian Jackson (50.), Lerch (53.), Preis (58., 63.) und wiederum Lerch (65., 68.) schraubten das Ergebnis auf 7:0 hoch. Danach schalteten die Fürfelder einen Gang zurück und gönnten dem TSV so zwei Ehrentreffer, die auf die Konten von Cihan (70.) und Ceyhun Kültür (78., Foulelfmeter) gingen. Fürfelds Trainer Günter Nessel war zufrieden: "Wir haben den Punkt, den wir in Meisenheim geholt haben, vergoldet."

SG Steyerbachtal – FC Bavaria Ebernburg 1:1 (1:0). Die Bavaria sendet nach deftigen Pleiten in den vergangenen Wochen ein Lebenszeichen. Begünstigt wurde dieses durch eine schwache Leistung der Gastgeber. "Das war noch nicht mal C-Klassen-Niveau. Ich habe meine Mannschaft noch nie so schlecht gesehen", polterte Steyerbachtal-Trainer Hansjürgen Haas. Ralf Schönewald gelang zwar das 1:0 (38.), doch Ömer Boztepe glich per Fernschuss aus (78.). Die Ebernburger konnten sogar eine Rote Karte für Yassir Butt verschmerzen (75.).

Spvgg Teufelsfels – VfL Sponheim 4:2 (1:0). "Das Spiel stand lange Zeit auf Messers Schneide", sagte Kurt Fey, der Vorsitzende der Gastgeber. Durch einen späten Doppelschlag zog die Spielvereinigung davon. Flamur Qareti (82.) und Andreas Possen (86.) trafen. "Wir müssen uns auch bei unserem Keeper Michael Kunschke bedanken. Er hat den Sieg festgehalten", lobte Fey den Teufelsfels-Torsteher. Die weiteren Tore: 1:0 Alexander Saliski (32.), 1:1 Sascha Kumpa (54.), 2:1 Igor Kornelenko (56.), 2:2 Kumpa (65.). Christoph Erbelding