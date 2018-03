8:0 – Spvgg Teufelsfels führt sich prächtig ein

Kein Teaser vorhanden

Ja, wo ist denn der Ball? Der Spieler der SG Steyerbachtal scheint das Leder auf dem Scheitel zu jonglieren. Der Monzinger Gegenspieler hat jedenfalls keine Möglichkeit, an das Spielgerät zu gelangen. Beide Teams trennten sich zum Saisonauftakt 1:1.

Foto: Klaus Castor

SG Hüffelsheim/Niederhausen II – SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach II 4:2 (2:1). Den Hüffelsheimern und Niederhäusern ist nicht entgangen, dass sie vielerorts zum Favoritenkreis gezählt werden. Auch vor diesem Hintergrund atmete SGH-Trainer Achim Reimann durch: "Wir haben dem kleinen medialen Druck standgehalten." In Bedrängnis geriet das Heimteam nur kurz nach Tim-Oliver Webers Anschlusstreffer (20.). Zuvor hatten Nicolai Spira (9.) und David Ullinger (18.) genetzt. Für die Entscheidung sorgten Kai Schumacher (50.) und Marc Weigand (74.). Für Weigand ein besonderer Treffer: Der technisch beschlagene Mittelfeldspieler hatte in der vergangenen Saison verletzungsbedingt kein einziges Spiel bestritten. Stefan Kirstein (82.) betrieb Ergebniskosmetik.

VfL Sponheim – TSV Hargesheim 2:1 (0:1). Die Saison hatte kaum begonnen, da wurde der VfL kalt erwischt. Waldemar Vogel schoss den TSV in Front (1.). "Danach haben wir uns in die Partie reingekämpft und aufgrund der zweiten Halbzeit auch verdient gewonnen", urteilte VfL-Sprecher Herbert Hornberger. In der Schlussphase wendeten Marcel Fischer (75.) und Oliver Kurz (86.) das Blatt. TSV-Abteilungsleiter Peter Kammler war bedient: "Wir hatten Chancen, auf 2:0 zu erhöhen. Treffen wir, wären wir als Sieger vom Platz gegangen."

TuS Monzingen – SG Steyerbachtal 1:1 (0:0). Fußball paradox in Monzingen: Der TuS führte kurz vor Schluss mit 1:0, und Murat Yasar, Spielertrainer der Einheimischen, traute seinen Augen nicht: "Der Gegner hat seine Deckung selbst kurz vor Schluss in Rückstand liegend nicht aufgegeben." Trotzdem kamen die Gäste zum Ausgleich – dank einer Standardsituation. Patrick Memmesheimer war nach einem Freistoß zur Stelle (87.). Das 1:0 der Monzinger war Tumaj Dehghan gelungen (74.). "Steyerbachtal hat es mit seinen Mitteln gut verstanden, das Spiel kaputt zu machen. Deswegen war auch unsere Leistung nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten", so Yasar.

SG Fürfeld/Neu-Bamberg – TuS Roxheim 1:2 (1:1). Ein ehemaliger Schützling von Günter Nessel ärgerte die SG. Eduard Wiese, der früher bei der SG Eintracht Bad Kreuznach unter dem Fürfelder Coach spielte, traf in der 88. Minute zum 2:1. "Wie kannst du gegen deinen alten Trainer treffen? Das macht man doch nicht", frotzelte Nessel nach dem Schlusspfiff. Wiese antwortete: "Es war mein erstes Tor für Roxheim. Es wurde auch langsam Zeit, dass ich mal treffe. Tut mir leid, dass es gegen dich passiert ist." Der Smalltalk verdeutlicht: Die Fürfelder konnten trotz der Niederlage mit ihrem Auftritt zufrieden sein. "Das war ordentlich. Wir werden unsere Zähler schon noch holen", so Nessel. Artur Preis war sogar die Führung gelungen (15.), die Nico Richter schnell wieder ausglich (19.).

SV Türkgücü Ippesheim – TSG Planig 2:2 (0:1). Ex-Oberligaspieler Gürkan Satici sicherte mit einem Doppelpack den Ippesheimern einen Zähler (50., 80.). Zweimal hatten die Planiger in Führung gelegen. Zunächst traf Ali Günes (20.) zum 1:0. In der zweiten Hälfte verwandelte Spielertrainer Marc Krög einen Elfmeter zum 2:1 (75.). "Das war ein geschenkter Elfmeter", befand Türkgücü-Sprecher Önder Satici. "Aber ansonsten hatte der Schiri das Spiel sehr gut im Griff."

TuS Hackenheim – TuS Waldböckelheim 1:4 (0:3). Drei Standardsituationen sorgten vor der Pause für klare Verhältnisse. Erst verwandelte Artur Gadacz einen Strafstoß (28.), dann unterlief Niklas Schmidt nach einer Ecke ein Eigentor (30.). Zum 3:0 zimmerte Patrick Gadacz einen Freistoß in die Maschen (35.). "Wir haben zu keiner Zeit die Einstellung zu dieser Partie gefunden", kritisierte Hackenheims Sprecher Peter Schulze. Dennis Schwickert erhöhte sogar auf 4:0 (67.), ehe Jelle Ackermann das Ehrentor markierte (82.).

FC Bavaria Ebernburg – Spvgg Teufelsfels 0:8 (0:1). Nach der Pause wurde es deutlich. "Die hohen Temperaturen haben den Ebernburgern wohl zugesetzt", spekulierte Teufelsfels-Betreuer Michael Greber. "Aber das Ergebnis ist auch etwas zu hoch ausgefallen." Die Torschützen: 0:1 Ufuk Aliakar (43.), 0:2 Artur Wenzel (48.), 0:3, 0:4 Flamur Qareti (61., 70.), 0:5 Florian Kuntz (75.), 0:6, 0:7 Qareti (82., 85.), 0:8 Alexander Saliski (90.).

SG Braunweiler/Sommerloch – FSV Rehborn 2:2 (0:2). Die Braunweilerer machten sich das Leben durch individuelle Fehler schwer, die vom FSV gnadenlos bestraft wurden. Es trafen Daniel (20.) und Christian Drumm (45.). Erst in der 72. Minute wurde das Anrennen der SG belohnt: Daniel Bartsch verkürzte. Zum 2:2-Endstand vollendete Markus Freudenberger (80.). Danach hätte sich das Heimteam sogar noch den Sieg sichern können, vergab jedoch kurz vor Schluss eine große Chance. "Da sind wir noch etwas zu grün hinter den Ohren", erklärte SG-Trainer Marco Dörner. Christoph Erbelding