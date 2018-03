TuS Mörschied auf dem Sprung in Landesliga und Bezirksklasse

Kein Teaser vorhanden

Wenn Mörschieds Torhüter Christian Brünicke alle Bälle, die auf sein Tor kommen, festhält, dann ist der TuS Mörschied Landesligist.

Doch sowohl Dietrich als auch Heß wissen, dass es noch nicht gelaufen ist, die Aufstiege nicht unter Dach und Fach sind. "Es ist sehr bitter, dass das Torverhältnis keine Rolle spielt", bedauert Heß, und ihm schwant: "Die schwierigste Aufgabe für "Basti" und mich ist, die Jungs jetzt auf dem Boden zu halten." Doch es gibt ohne Zweifel schlimmere Probleme im Fußball. Heß und Dietrich bestätigen das unisono: "Es ist ein richtig gutes Gefühl, nach den ersten Aufstiegsspielen so dazustehen." Faktisch benötigen sowohl die Mörschieder "Erste" als auch die "Zweite" noch einen Zähler, um in die Landesliga beziehungsweise in die Bezirksklasse aufzusteigen. Ebenso klar ist allerdings auch, dass sowohl Steinwenden als auch dem ASV selbst der knappste Sieg reicht, um ein drittes Spiel zu erzwingen.

SV Steinwenden – TuS Mörschied (Sonntag, 15 Uhr). TuS-Coach Dietrich warnt: "Noch können wir uns von unserem 5:1-Hinspielsieg nichts kaufen", doch er ist sich auch sicher: "Steinwenden steht jetzt mächtig unter Druck." Der Sieg in Mörschied bringt den TuS daher in die komfortable Situation, erst einmal abwarten zu können. "Stimmt", bestätigt Dietrich, "und aus dieser Ausgangslage heraus können wir mit unseren schnellen Leuten schon sehr gefährlich werden." Eines ist für den Mörschieder Spielertrainer allerdings klar: "Wir dürfen nicht früh in Rückstand geraten." Im Vergleich zum Hinspiel steht ein Fragezeichen hinter Björn Schwarz, der in der ersten Halbzeit gegen Steinwenden an allen drei Treffern beteiligt war, dann aber mit einer Fußprellung vom Feld musste.

Schlimmer gebeutelt ist aber ohne Frage der SV Steinwenden. Spielertrainer und Torjäger Daniel Graf wird kaum auflaufen können. In Mörschied wechselte sich der ehemalige Profi angeschlagen zur Pause ein, aber musste schon nach knapp zehn Minuten wieder vom Feld. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht spielen kann. Er hat sich selbst darüber geärgert, dass er sich eingewechselt hatte", verrät Dietrich. Der Mörschieder Trainer hat übrigens vollstes Vertrauen in seine Jungs: "Ich glaube irgendwie nicht, dass sie überheblich zu Werke gehen. Die wissen, was los ist." Dietrich ist absolut davon überzeugt, dass der TuS am Sonntagnachmittag in die Landesliga aufgestiegen sein wird. "Wenn wir unser kämpferisches Potenzial abrufen, dann wird es ganz, ganz schwer für Steinwenden."

TuS Mörschied II – ASV Idar-Oberstein (Montag, 16.30 Uhr). Michael Hausmann, der ASV-Trainer, war nach der 0:4-Hinspielklatsche total ernüchtert. "Meine Spieler haben sich für ihre Leistung bei mir entschuldigt", erzählt er und mutmaßt: "Sie waren viel zu nervös." Abgehakt hat Hausmann den Aufstieg allerdings trotzdem noch nicht. Er sagt: "Wir haben noch eine Chance, und in diesem Falle finde ich es gut, dass das Torverhältnis keine Rolle spielt." Doch Hausmann selbst kann seine Mannschaft am Montag nicht unterstützen. Der Trainer fehlt aus privaten Gründen. "Fritz Röhrig hat die Verantwortung. Ich habe volles Vertrauen zu ihm, die Mannschaft ist in guten Händen." Mörschieds Coach Heß erwartet einen leidenschaftlich kämpfenden ASV: "Ich bin mir sicher, dass sich die ASV-Akteure voll reinknien werden." Durchaus möglich, dass Heß mit Alternativen aus der ersten Mannschaft darauf antworten kann. sn