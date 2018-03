Pokalspiel ist für Bonenberger ein "wichtiger Test"

Kein Teaser vorhanden

Zuversichtlich geht der TSV Langenlonsheim/Laubenheim mit vielen Zugängen das Jahr eins nach dem Abstieg an: (hinten von links) Trainer Lulzim Krasniqi, Christian Hörpel, Kevin Lemke, Jeromy Wagner, Semih Tokelli, Levent Kayretli, (vorne von links) Marius Wagner, Matthias Ginzel, Baris-Ali Turunc, Florian Simon, Marcel Espenschied. Foto: Jochen Coutandin

"Wir stecken mitten in der Vorbereitung, sind auch im Konditionsbereich tätig. Trotzdem wollen wir ein Verbandspokalspiel natürlich gewinnen. Deshalb nenne ich die Partie mal einen sehr wichtigen Test für die Punktrunde", sagt Björn Bonenberger, der Spielertrainer der SG Disibodenberg. Er tritt mit seinem Team am Sonntag um 15 Uhr bei Bavaria Ebernburg an. Verzichten muss Bonenberger dabei auf seinen Königstransfer. René Specht, der in der Aufstiegsrunde mit starken Leistungen für den FC Schmittweiler/Callbach auf sich aufmerksam gemacht hat, hat sich eine Bänderverletzung zugezogen. "Glück im Unglück. Er muss nur zwei Wochen pausieren", sagt Bonenberger. Bavaren-Coach Tuncer Köken freut sich auf die Partie: "Gegen einen höherklassigen Gegner zu spielen, ist immer etwas Besonderes. Das wird ein Erlebnis für meine Spieler." Aufgrund der Urlaubszeit ist seine Formation noch ungewiss.

Während Herausforderer Bavaria Ebernburg der Bezirksklasse angehört, sind die beiden anderen Gastgeber in der Kreisliga beheimatet. "Für uns ist die Teilnahme am Verbandspokal etwas ganz Besonderes. Wir freuen uns sehr darauf", sagt Christian Alt, der Abteilungsleiter der SG Seesbach/Schwarzerden. Sein Team empfängt am Samstag um 16 Uhr den SV Winterbach. "Alle Spieler sind an Bord. Große Hoffnungen aufs Weiterkommen hegen wir aber nicht. Wir wollen einfach ein gutes Spiel machen und schauen, was herauskommt", sagt Alt.

Landesliga-Absteiger TSV Langenlonsheim/Laubenheim steigt am Sonntag um 17 Uhr bei der SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim in die neue Pflichtspiel-Saison ein. "Ich habe bemängelt, dass der Kader zu klein sei. Das haben wir ausgemerzt. Wir haben viele junge, hungrige Spieler erhalten. Die Qualität wird sich einstellen. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit unserer Kaderzusammenstellung", erklärt TSV-Spielertrainer Lulzim Krasniqi. Natürlich will er die erste Pokalhürde überspringen, doch ein kleines Fragezeichen setzt er hinter das Weiterkommen. Zum einen lobt er die Arbeit des SG-Spielertrainers Michael Hirsch, zum anderen absolvieren die Langenlonsheimer von Freitag bis Sonntag ein Trainingslager in Morbach. "Dort werden wir auch im Ausdauerbereich arbeiten. Ich hoffe, dass wir nicht zu müde sein werden", erklärt Krasniqi. Olaf Paare