Niederwörresbach und Hoppstädten trennen sich 1:1

Kein Teaser vorhanden

Hoppstädtens Pascal König verpasst hier nur knapp das Niederwörresbacher Tor nach einer Ecke von Jonas Müllenbach. Jens Jung, der mit dem Rücken zu König steht, erzielte im Bezirksligaderby erst in der Nachspielzeit das 1:1.

Foto: Manfred Greber

Es war ein verdienter Punktgewinn für die Mannschaft von TuS-Spielertrainer Eloy Campos. Der SVN kam im ersten Durchgang nur durch lange Bälle gefährlich vor das Gästetor, während Hoppstädten kompakt stand. "Ich habe den Jungs diese Aufgabe erteilt. Das haben sie sehr gut gemacht", befand Campos. Während die Niederwörresbacher Anhänger knapp 17 Minuten auf den ersten Torschuss warten mussten, gelang dem TuS bereits in der dritten Minute die erste Chance. Alexander Bambach nahm einen langen Ball aus dem Mittelfeld an und zog von der Strafraumgrenze ab. Der herausgeeilte Jan Faller fing die Kugel aber sicher ab. Für einen richtigen Knall sorgte Campos eine Minute später selbst. Nach einem Pressschlag war die Luft raus aus dem Spielgerät.

Niederwörresbachs erste Gelegenheit entstand aus einer Verlegenheit. TuS-Keeper Jeroen Kandybowicz stand weit vor seinem leeren Tor, Pascal Heidrich schnappte sich den Ball an der rechten Seitenlinie und drosch ihn in Richtung Gästetor. Nur knapp verfehlte das Leder das Gehäuse (17.). Nach 22 Minuten probierte es Manuel Klee aus spitzem Winkel, Kandybowicz wehrte den Schuss aber mit dem Fuß zur Ecke ab.

Hoppstädten meldete sich erst nach einer halben Stunde mit einer nächsten Chance im Spiel zurück. Jonas Müllenbach zog einen Freistoß lang vor das SVN-Tor, wo Faller den Ball über die Latte lenkte. Müllenbachs Eckstoß verpasste Pascal König am langen Pfosten nur knapp. In einer ansonsten ausgeglichenen ersten Hälfte hatten die Gäste kurz vor der Pause die letzte Möglichkeit in Führung zu gehen, doch Faller parierte innerhalb einer Minute erst einen Schuss von Jens Jung, dann von Bambach.

Nach dem Seitenwechsel wurde der TuS aktiver. Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff rettete Campos den Ball auf der Seitenlinie, ließ Kai Druglat ins Leere laufen und spielte den Pass auf Jens Jung, der knapp verzog. In der Folge hatte der TuS immer mehr vom Spiel. Bambach hatte über links den schwächer werdenden Björn Rüßler überlaufen, Jung konnte aber Bambachs Flanke wieder nicht im SVN-Kasten unterbringen (57.). Auch nicht nach 65 Minuten als er wiederum von Campos eingesetzt wurde. Im Gegenzug kam dann der eingewechselte Maurizio Poli zu einer dicken Gelegenheit, als er alleine auf das TuS-Tor zustürmte. Kandybowicz sprintete aus dem Tor, erwischte Poli allerdings ohne Ball knapp im Sechzehner. Schiedsrichter Werner Dräger aus Kirn-Sulzbach zeigte auf den Punkt, Meisner verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:0 für Niederwörresbach. "Wir haben Glück, dass wir Maurizio haben. Er hat den Elfer rausgeholt", sagte SVN-Trainer Stefan Bank. "Wir müssen aber dann auch durch Heidrich nachlegen." Heidrich verpasste das 2:0, als Kandybowicz ein zweites Mal sein Tor verließ und so überlupft wurde (78.).

Stattdessen gelang Jens Jung dann doch noch der Ausgleich. Es lief die 92. Minute, als Jung frei vor dem SVN-Tor auftauchte und das 1:1 erzielte. "Das haben wir wir uns auf jeden Fall verdient", freute sich Campos. Und auch Bank gab nach dem Spiel zu: "Auch wenn das Tor sehr unglücklich gefallen ist, neutral betrachtet muss man wohl sagen, dass das Ergebnis gerecht ist."

Björn Symanzik