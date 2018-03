Karadeniz und Winterbach teilen den Spitzenplatz

Kein Teaser vorhanden

Ausgetrickst: Routinier Samson Embaye ist ein Bezirksliga-Urgestein. Hier zieht der Mittelfeldspieler des VfL Rüdesheim (gelbes Trikot) an zwei Gegenspielern der SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg vorbei.

Foto: Klaus Castor

SV Winterbach – VfL Simmertal 4:0 (3:0). Der SV Winterbach legt erneut einen Traumstart hin. Der VfL Simmertal war schon nach zehn Minuten so gut wie geschlagen. Matteo Kunz (7.) und Sebastian Fett (9.) ballerten den Herbstmeister der Vorsaison früh in Führung. Kunz (41., 70.) schraubte das Ergebnis bis zum 4:0-Endstand hoch. Die Winterbacher knüpfen also an ihre starke Runde an, oder? "Es war ein guter Anfang", sagt Hartmut Kessel, der Vorsitzende des SVW. "Aber wir wollen nicht so euphorisch sein. Abwarten." Alles beim Alten in Winterbach: Der SV gewinnt, und Chef Kessel gibt sich bescheiden.

TSV Langenlonsheim/Laubenheim – FC Hohl Idar-Oberstein 3:3 (1:2). Landesliga-Absteiger TSV hat seine typischen Schwierigkeiten auch in die Bezirksliga mitgenommen. "Wir haben vorne Chancen ausgelassen", sagte TSV-Spieler Sven Coutandin. "Hinten hatten wir dafür wieder den ein oder anderen individuellen Fehler. Wenn wir es besser machen, steht es zur Halbzeit 3:0 für uns." Stattdessen stand eine 2:1-Pausenführung der Gäste zu Buche. Sven Danech (35.) und Eugen Karpunov (40.) hatten die Partie nach dem 1:0 von Nico Gonschorek (25.) binnen fünf Minuten gedreht. Doch der Absteiger stellte das Resultat noch einmal auf den Kopf: Matthias Ginzel (70.) und Spielertrainer Lulzim Krasniqi (75.) trafen. Als der TSV gerade nach drei Zählern griff, durchkreuzte Waldemar Schoch den Plan. Sein Tor (88.) sorgte letztlich für eine Punkteteilung.

Spvgg Hochstetten – Karadeniz Bad Kreuznach 0:4 (0:2). Der Partybus rollte direkt in Richtung Bad Kreuznach. "Wie bitte? Wer ist da?", fragte Karadeniz-Spielertrainer Beytullah Kurtoglu. Seine Spieler feierten derweil lautstark ihren Sieg. Dann setzte sich Kurtoglu durch: "Ruhe!" "Also", begann er, "es ist alles nach Plan gelaufen. So habe ich mir den Start sechs Wochen lang ausgemalt." Nach einer halben Stunde sorgte er selbst für die Führung gegen den Mitaufsteiger. Es folgte ein Dreierschlag von Torschützenkönig Yasin Senel (40./Foulelfmeter, 70., 86.).

SG Weinsheim – TuS Mörschied 1:4 (0:2). "Wir haben gegen eine starke Mannschaft 1:4 verloren, mehr gibt es nicht zu sagen", stellte SG-Trainer Frank Wachlinger fest. Die Torfolge: 0:1 Tobias Stauch (30.), 0:2 Dominik Best, 0:3 Stefan Stumm, 0:4 Björn Schwartz, 1:4 Sascha Messer.

SG Spabrücken/Hergenfeld/ Schöneberg – VfL Rüdesheim. 0:0. Zumindest in Sachen Toreschießen befinden sich die beiden Mannschaften offenkundig noch in der Winterpause. Der SG-Vorsitzende Klaus May notierte immerhin einen Aluminiumtreffer pro Mannschaft. "Der VfL hatte zu Beginn etwas Oberwasser", sagte May. Danach schwappte die Überlegenheit im Viertelstundenrhythmus hin und her. Das Remis war gerecht.

VfR Baumholder – SG Alsenztal 1:1 (0:1). Die SG Alsenztal ist ein Aufsteiger mit viel Qualität. "Das haben wir zu spüren bekommen", sagte VfR-Trainer Jörg Marcinkowski. "Die Alsenztaler haben eine kleine Unachtsamkeit von uns effizient genutzt." Yves Scheuermann, für den TuS Hohenecken und die SG Eintracht Bad Kreuznach Oberligastürmer, brachte die Gäste in Führung (65.). Eigentlich hatte der VfR das Spiel bis zu diesem Zeitpunkt im Griff. Doch viele Torchancen erspielten sich die Platzherren nicht. Die SG stand mit ihrer Verteidigung um Andrea Camilieri extrem kompakt. Deshalb war Marcinkowski auch mit dem Remis zufrieden: "Nach dem Rückstand war das in Ordnung." Für Erleichterung sorgte schließlich Christian Schübelin (75.) per Foulelfmeter. Karsten Bühl, vor der Saison zum Stürmer umfunktioniert, war im Strafraum gelegt worden.

SV Niederwörresbach – TuS Hoppstädten 1:1 (0.0). "Grundsätzlich können wir das als Erfolg verbuchen", sagte SVN-Abteilungsleiter Fritz Heidrich. Aber natürlich ärgerten sich die Niederwörresbacher. Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit gelang den Absteigern aus Hoppstädten der Ausgleich durch Jens Jung. Zuvor hatte der Außenseiter dank eines verwandelten Foulelfmeters von Eduard Meisner (66.) geführt. "Wir hatten sogar die Chance zum 2:0, aber mein Junior Pascal hat sie vergeben", sagte Heidrich.

SV Medard – SG Disibodenberg 2:4 (1:2). Der SV Medard muss noch ins Rollen kommen. "Wir waren gar nicht schlecht", sagte Abteilungsleiter Jürgen Deutschler. "An der ein oder anderen Stelle hakelt es aber noch." Eine dieser Stellen ist die neu einstudierte Viererkette. "Dort haben wir zwei, drei Fehler gemacht, die gnadenlos bestraft wurden", erklärte Deutschler. Schon nach einer halben Stunde stand es deshalb 2:0 für die Gäste. Marco Dreesbach (7.) und Peter Wagner (33.) hatten getroffen. Auf die Offensivreihe der Medarder war aber Verlass. Zugang Tim Habermann (36., zuletzt SG Perlbachtal) und Patrick Schunck (48.) egalisierten den Spielstand. Doch die beiden Treffer reichten nicht, weil Christoph Wagner (54., Foulelfmeter) und Marcel Dreesbach (61.) für die SG Disibodenberg nachlegten. Carsten Zillmann