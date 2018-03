Karadeniz feiert 7:0-Kantersieg

Kein Teaser vorhanden

Maßarbeit: Bahri Bayir (weißes Trikot) grätscht den Ball von Stefan Scheels Fuß. Bayir und Karadeniz Bad Kreuznach schlugen den TSV Langenlonsheim/Laubenheim mit 7:0. Scheel und Co. erlebten beim Aufsteiger ein echtes Debakel.

Foto: Klaus Castor

SG Alsenztal – SV Niederwörresbach 7:2 (1:1). Kutsal Ceylan eröffnete die Partie in Alsenz mit einem echten Traumtor. An der Mittellinie nahm er den Ball mit der Brust an und erspähte die ungünstige Position des SVN-Torwarts. Ceylan zog ab und feierte seinen Treffer aus etwas über 50 Metern (11.). Doch die Partystimmung hielt nur eine Minute an. Mitten im Feiertaumel gelang Maurizio Poli der Ausgleich (12.). "Danach haben wir uns gesagt: Mal schauen, wer bei dieser Hitze die bessere Kondition hat", berichtete SG-Chef Thomas Dubravsky. Es waren offensichtlich die Gastgeber. Yves Scheuermann (55., 78.) und Andreas Schmidt (60., 80.) schnürten einen Doppelpack, Ceylan komplettierte seinen (82.). Das Tor zum 7:2-Endergebnis markierte Radoslaw Walczak (85.).

VfL Simmertal – VfR Baumholder 0:3 (0:2). Der VfR wurde in Simmertal seiner Favoritenrolle gerecht. Für die Gastgeber bedeutet die zweite Niederlage im zweiten Spiel den nächsten verkorksten Saisonstart. Bei der Gluthitze war die Partie praktisch zur Pause entschieden. Karsten Bühl (23.) und Kapitän Christian Schübelin (40.) hatten die Gäste mit 2:0 in Führung geschossen. Nach Wiederbeginn schaltete der VfR einen Gang zurück. Trotzdem gelang Christopher Heidrich vier Minuten vor Schluss noch der dritte Treffer.

Karadeniz Bad Kreuznach – TSV Langenlonsheim/Laubenheim 7:0 (1:0). Der TSV erlebte beim Aufsteiger ein wahres Debakel. Zur Pause sah das Ergebnis noch recht annehmbar aus. Die Gastgeber führten bei ihrem Heimdebüt in der neuen Liga lediglich mit 1:0. Bahri Bastürk (31.) hatte genetzt. Doch nach Wiederbeginn brachen die Gäste vollkommen auseinander. Gegen die spielstarken Türken rächte sich das fatal. Cihan Ceylan (53.), Yasin Senel (54., 82., 90.), Bekir Senel (60.) und Bahri Bayir (80.) setzten ein echtes Ausrufezeichen. Für Torschützenkönig Senel stehen nach zwei Spielen bereits sechs Treffer zu Buche.

FC Hohl Idar-Oberstein – SV Medard 2:2 (1:1). Der FC Hohl ist bis zur letzten Minute gefährlich. Wie schon in der vergangenen Woche gelang den Gastgebern ein später Ausgleich. Diesmal rettete Kevin Eckel einen Punkt (90.). "Das ist eine große Qualität von uns – inzwischen", sagte FC-Abteilungsleiter Stefan Worst. "Früher hätten wir so ein Spiel verloren." Worst kritisierte aber die Chancenverwertung seiner Elf: "Vorher hatten wir und Medard genug Gelegenheiten für einen Sieg." Bis zu Eckels Treffer hatten die Gäste dank Toren von René Kieser (11.) und Patrick Schunck (85.) geführt. Das zwischenzeitliche 1:1 steuerte Eugen Karpunov bei (16.).

SG Disibodenberg – SV Winterbach 2:0 (1:0). Im Duell der Vorjahresaufsteiger hatte diesmal die SG Disibodenberg die Nase vorn. "Es war ein sehr gutes Spiel", sagte Udo Wohlleben, der Abteilungsleiter des TuS Duchroth. "Wir waren genau diese beiden Tore besser." Steffen Arndt hatte zum 1:0 getroffen (38.), Patrick Dörr den Vorsprung ausgebaut (54.). Mit etwas Glück wäre für die Winterbacher noch ein Remis drin gewesen. Kay Warkus verschoss einen Strafstoß. Außerdem vermeldete Wohlleben einen Pfostentreffer der Winterbacher.

TuS Hoppstädten – SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg 7:4 (1:1). Die Gäste hielten das Gastspiel in Hoppstädten bis zum Stand von 4:5 ausgeglichen. Erst in den letzten sechs Spielminuten zog der Favorit davon. Der TuS offenbarte aber eine vermutete Schwäche: Der Angriff ist überragend besetzt, die Abwehr wackelt. Die Torfolge: 0:1 Thorsten Effgen, mit einem Heber aus 35 Metern (2.), 1:1 Jens Eric Jung (41.), 2:1 Eloy Campos (52.), 3:1 Alexander Bambach (57.), 3:2 Andreas Dilly (62.), 4:2 Jung (64.), 4:3 Willi Gäns (65.), 5:3 Campos (76.), 5:4 Sebastian Klein (84.), 6:4 Bambach (90.), 7:4 Campos (90. + 1). Carsten Zillmann