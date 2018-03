Für den Einzug in Runde drei ans Limit gehen

Kein Teaser vorhanden

Der FC Hohl Idar-Oberstein (blaues Trikot) war der einzige Bezirksligist, der sich in der ersten Runde gegen ein Bezirksklassen-Team durchgesetzt hat. Nach dem 2:1 nach Verlängerung beim beim Bollenbacher SV wartet jetzt das Heimspiel gegen den Ligakonkurrenten SV Medard.

Foto: Manfred Greber

Am heutigen Samstag, 16 Uhr, empfängt der VfL Weierbach die Spvgg Hochstetten. Der VfL hatte in der Vorwoche den SV Niederwörresbach mit 5:0 gedemütigt. "Ich hoffe es geht so weiter", sagt Dirk Juchem. "Wir müssen aber davon ausgehen, dass dieser Gegner mehr Gegenwehr leistet. Wir wollen natürlich gewinnen. Hochstetten ist zu schaffen." Der Weierbacher Trainer will die Partie nicht zum Testen nutzen. "Es spielen die, von denen ich denke, dass sie am besten zum Gegner passen", sagt Juchem. "Wir nehmen das total ernst."

Eine Fortsetzung nach dem 5:2-Sieg über den TuS Mörschied wünscht sich auch Ali Dibooglu am Sonntag, 15 Uhr, im Heimspiel gegen den VfL Simmertal. Doch auch der Spielertrainer der SG Idarwald weiß, dass es schwieriger wird. "Die Simmertaler werden uns nicht unterschätzen", sagt Diboolu. "Das wird eine engere Kiste. Wir werden unsere Taktik nicht ändern und versuchen, aus der Defensive mit Kontern Erfolg zu haben."

Drei Klassen betrug in der Vorsaison der Abstand zwischen Bezirksklassen-Neuling SG Unnertal und Landesliga-Absteiger TuS Hoppstädten, die sich am Sonntag, 15 Uhr, gegenüberstehen. Jetzt ist es nur noch eine. "Wir können ganz entspannt zu Werke gehen", sagt Alexis Currier. "Egal, wie es ausgeht: Es ist ein tolles Erlebnis." Die dritte Runde würde den SG-Spielertrainer trotzdem reizen. "Wenn wir hinten dichthalten und vorn die ein oder andere Chance nutzen, könnte es klappen", sagt Currier. "Wir sind sehr optimistisch." Auf das Wiedersehen mit dem alten Weggefährten aus Niederhambacher Zeiten freut sich Peter Schmidt. Geschenke möchte der Hoppstädtener Kotrainer Currier aber nicht machen. "Wir spielen auf Sieg", sagt Schmidt. "Das Weiterkommen wäre sportlich und finanziell reizvoll. Aber es wird schwierig."

Zum Bezirksliga-Duell empfängt zur gleichen Zeit der FC Hohl Idar-Oberstein den SV Medard. Bereits in 14 Tagen sehen sich beide Teams auf Finsterheck im Punktspiel wieder. "Da ist es wichtig, dass man im Pokal schon mal ein Zeichen setzt", sagt Stefan Worst. In der Vorsaison gab es gegen den SV keinen Sieg. "Diese Scharte wollen wir auswetzen", sagt der Hohl-Abteilungsleiter. "Pokal ist eine tolle Sache. Da müssen wir ans Limit gehen. Alles andere wäre nicht anständig den Zuschauern gegenüber." ga