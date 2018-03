Elfmeter-Held: Daniel Gräff trifft und hält für die SG Pfaffen-Schwabenheim

Kein Teaser vorhanden

Zugepackt: Daniel Gräff, der Keeper der SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim, hat sich den Ball geschnappt. Sein Verteidiger (blaues Trikot) und der Akteur des TSV Langenlonsheim können nicht mehr eingreifen.

Foto: Manfred Greber

SG Seesbach/Schwarzerden – SV Winterbach 0:1 (0:0). "Wir haben uns sehr schwergetan", gestand Winterbachs Trainer Kay Warkus nach dem knappen Sieg beim zwei Klassen tiefer eingestuften Kreisligisten ein. Er nahm sein Team aber in Schutz: "Wir sind in der Vorbereitung, haben vier neue Spieler eingebaut und waren noch nicht komplett. Trotzdem war es nicht doll." Unverdient war der Erfolg der Winterbacher nicht. Bereits am Ende der ausgeglichenen ersten Hälfte hatte Jochen Schäfer zwei gute Gelegenheiten gehabt. In der 54. Minute gelang Jonas Kunz der Siegtreffer durch einen direkt verwandelten Eckball. Der Winterbacher profitierte von einem Torwartfehler. Die Ecke sprang im Fünf-Meter-Raum noch einmal auf. SG-Schlussmann Kai Uwe Schmidt versuchte, mit den Händen an den Ball zu gelangen, doch das Leder rutschte ihm durch die Beine ins lange Eck. SV-Gegner in der zweiten Runde ist die SG Spabrücken.

FC Bavaria Ebernburg – SG Disibodenberg 0:9 (0:2). Deutliche Worte fand der Bavaren-Vorsitzende Oliver Bender: "Die erste Hälfte haben wir ausgeglichen gestaltet, nach der Pause war das Arbeitsverweigerung." Knackpunkt war die 46. Minute: Die Gastgeber hatten eine gute Gelegenheit zum Anschlusstreffer, vergaben aber. Im Gegenzug fiel das 0:3. Dicker SG-Wermutstropfen: Beim 9:0 (84.) verletzte sich Daniel Baum so schwer, dass er vom Krankenwagen abgeholt werden musste. Baum, der auch in der 54. Minute erfolgreich gewesen war, gehörte zu den vier Doppeltorschützen der SG. Auch Peter Wagner (31., 51.), Patrick Loschnat (37., 46.) und Marco Dreesbach (68., 70.) schnürten Doppelpacks. Tim Kreuscher (75.) traf einmal. Der Ebernburger Ramazan Boztepe sah wegen Schiri-Beleidigung (72.) Rot.

SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim – TSV Langenlonsheim/ Laubenheim n. E. 6:5 (2:2, 1:1, 1:0). Daniel Gräff war der Mann des Elfmeterschießens. Beim Stand von 4:5 traf der SG-Torwart selbst und parierte anschließend gegen Jule Dietz. Der Gleichstand war hergestellt, der Nervenkitzel ging weiter. SG-Trainer Michael Hirsch traf, Alexander Hase donnerte das Leder gegen die Latte. Der Sieg des Außenseiters war perfekt. Zudem hatten im Elfmeterschießen Adrian Nikic und Thorsten Knicker (beide SG) sowie Nico Gonschorek, Christian Wawrock und Lulzim Krasniqi getroffen, Daniel Jablonski und Michael Herfurth (beide SG) sowie Stefan Scheel waren gescheitert. Im Spiel hatte Jablonski besser gezielt. Früh war ihm das 1:0 geglückt. Jens Franzmann hatte mit der letzten Aktion der Verlängerung das 2:2 markiert. Für die Langenlonsheimer hatten Waldemar Stoll (85.) die Verlängerung erzwungen und Matthias Gintzel das 2:1 erzielt (100.). "Bei unseren Jungs hat sich das Trainingslager bemerkbar gemacht, sie waren platt", erklärte TSV-Abteilungsleiter Kai-Uwe Marx, der aber auch sagte: "Die SG hat das clever gespielt, immer wieder die Räume eng gemacht." Speziell in Hälfte zwei hatten die Langenlonsheimer viele Möglichkeiten, vergaben aber, und nach dem 2:1 verpassten sie es nachzulegen. "Wir haben im Kollektiv stark gearbeitet", freute sich Hirsch. Olaf Paare