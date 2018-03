Derby gegen den VfR ist für Currier ein Traum

Kein Teaser vorhanden

Eine solche Wasserschlacht droht am Wochenende nicht, wenn die Bezirksligisten FC Hohl (blaue Trikots) und der VfR Baumholder in der ersten Verbandspokalrunde beim BSV und bei der SG Unnertal gefordert sind.

Foto: Joachim Hähn

"Das ist ein Traum", sagt Alexis Currier, der Spielertrainer der SG. "Ich mag Derbys. Da ist immer ein bisschen Feuer drin." Dass es zudem gegen einen höherklassigen Gegner geht, und seine Mannschaft als Außenseiter nichts zu verlieren hat, macht die Partie für Currier um so reizvoller, gerade jetzt in der Vorbereitung auf die Punktspielrunde. "Das wird super schwer für uns", sagt der Spielertrainer. "Aber genau so einen Gegner brauchen wir jetzt. Das ist ein zusätzlicher guter Test." Einigeln, auf Verlängerung und Elfmeterschießen hoffen, ist Curriers Sache nicht. "Wir sind offensiv gut bestückt", sagt der Spielertrainer. "Sicherlich müssen wir auch hinten dicht halten. Aber wir werden uns nicht verstecken. Wir machen unser Ding, denn ich will wissen, wie sieht das gegen einen solchen Gegner aus." Eingebunden in die Saisonvorbereitung ist die Partie auch für den VfR. "Das ist ein guter Wettkampftest", sagt Trainer Jörg Marcinkowski. "Es hängt zwar kein Leben dran, aber wir wollen schon weiterkommen. Eine Niederlage wäre nicht so prickelnd." Personell ist sein Team etwas geschwächt. In Kevin Appleby und Marcel Heinz sind zwei Stammspieler in Urlaub. Benedikt Braun und Mirco Pallasch stehen nach Verletzungen nicht zur Verfügung. "Wir sind trotzdem noch stark genug", sagt Marcinkowski.

Etwas Besonderes ist die Pokalbegegnung auch für Dirk Juchem. Der Trainer des VfL Weierbach empfängt mit seinem Team den SV Niederwörresbach. "Der SVN ist mein Heimatverein", sagt Juchem. "Ich habe 20 Jahre da gespielt. Da hängt schon mein Herz dran." Das heißt aber nicht, dass der Trainer dem Gegner den Sieg gönnt. "Wir haben eine gute Truppe, wir haben Heimspiel, wir wollen weiterkommen", sagt Juchem. "Ich rechne uns schon ganz gute Chancen aus, zumal bekannt ist, dass der Gegner ein paar personelle Probleme hat." Dementsprechend wollen auch die Weierbacher mit mutigem Fußball an der Überraschung arbeiten. "Wir haben eine gute Offensive", sagt Juchem. "Deshalb werden wir nicht auf Halten spielen. Ich lasse die Jungs am langen Zügel. Die sollen schon stürmen."

Das sieht bei der SG Idarwald, die – ebenfalls am Sonntag, 15 Uhr – den TuS Mörschied zu Gast hat, anders aus. "Wir übernehmen die Rolle des Außenseiters gerne", sagt Spielertrainer Ali Dibooglu. "Die Mörschieder sollten eigentlich in der Landesliga sein. Deshalb wollen wir versuchen, aus der Defensive heraus die ein, zwei Chancen zu nutzen, die sich uns bei Kontern bieten." Dibooglu muss auf Sebastian Fuck und Simon Frick verzichten, hofft aber trotzdem auf das Weiterkommen. "Die Teilnahme am Verbandspokal ist eine Ausnahme", sagt der Spielertrainer. "So einfach ist es nicht, da wieder reinzukommen."

Bereits am heutigen Samstag, 17.30 Uhr, tritt der FC Hohl Idar-Oberstein beim Bollenbacher SV an. Die Partie in Kirchbollenbach ist für beide Kontrahenten nicht nur ein letzter Härtetest vor den Punktspielen, sondern bietet auch die lukrative Chance, die zweite Runde zu erreichen. ga