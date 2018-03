Bezirksliga: SG Alsenztal debütiert beim VfR Baumholder

Kein Teaser vorhanden

Gewaltschuss: Lulzim Krasniqi (rotes Trikot) versucht mit seinem TSV Langenlonsheim/Laubenheim einen Neustart in der Bezirksliga.

Foto: Manfred Greber

Edinger, der selbst noch bis November gesperrt ist, will hinsichtlich der Aufstellung nichts verraten. Wirkliche Überraschungen sollten aber ausbleiben. Andrea Camillieri wird mit Sicherheit eine zentrale Rolle in der Abwehr übernehmen. Yves Scheuermann und Patrick Stanczyk, beide Kicker haben Oberligaerfahrung, werden in der Offensive auflaufen. Einer wird allerdings fehlen: Karl-Heinz Gauch. "Kalli" leidet noch immer an einer Muskelverletzung, die er sich während der Aufstiegsspiele gegen den Bollenbacher SV zugezogen hatte. Mitte November sollte auch der Sturm-Gigant wieder zur Verfügung stehen.

Gemeinsam mit der SGA sind auch Karadeniz Bad Kreuznach und die Spvgg Hochstetten aufgestiegen. Karadeniz hat sicher das Potenzial, ganz vorne mitzumischen. Alles andere als ein Sieg in Hochstetten wäre für die Mannschaft um ihren Spielertrainer Beytullah Kurtoglu eine echte Enttäuschung. Nach der Niederlage in der zweiten Verbandspokalrunde dürften die "Löwen" zum Rundenstart besonders motiviert sein. Der vierte Liganeuling heißt TSV Langenlonsheim/Laubenheim. Der TSV kämpfte in der Landesliga vergeblich gegen den Abstieg und muss sich nun eine Klasse tiefer zurechtfinden. Die Mannschaft um ihren spielenden Coach Lulzim Krasniqi hat allemal die Qualität, das zu schaffen. Am Sonntag gilt es aber, sofort einen echten Prüfstein aus dem Weg zu räumen. Im FC Hohl Idar-Oberstein kommt ein äußerst unangenehmer Gegner an den Flugplatz. Hohl ist aggressiv, zweikampfstark und hat in Sergej Kuchno und Eugen Karpunov eines der stärksten Sturmduos der Staffel.

Vor knapp einem Jahr war der SV Winterbach der Sensationsklub. Als Aufsteiger sicherte man sich prompt den Herbstmeistertitel. In der Rückrunde folgte ein kleiner Einbruch, aber der SVW blieb stets ein spielstarker, extrem torgefährlicher Gegner. Trainer Kay Warkus hofft, dass das auch gegen den VfL Simmertal so bleibt. "Wenn alles funktioniert, werden wir auch am Sonntag wieder zuschlagen", kündigt er an. Die Winterbacher müssen allerdings auf Sebastian Weyl verzichten. Weyl, einer der besten zentralen Mittelfeldspieler der Region, fehlt den Winterbachern aus persönlichen Gründen. "Wir haben aber keine Angst, ihn nicht ersetzen zu können", sagt Warkus. Beim SV Medard müssen sie ohne ihren ehemaligen Trainer Ronny Nelkner auskommen. Das SVM-Urgestein verabschiedete sich nach dem verpassten Aufstieg. Ob die Mannschaft wieder an ihr altes Leistungsvermögen anknüpfen kann, wird als Erster die SG Disibodenberg testen. Beim VfL Rüdesheim feiert Björn Trinks seine Rückkehr auf die Trainerbank. Premierengegner ist die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg. Auch dort wurde in Matthias Nies und Ralf Valerius ein neues Übungsleitergespann installiert.

Der Vorjahreszweite, der TuS Mörschied, reist am Sonntag zur SG Weinsheim. Den Weinsheimern droht damit ein übles Déjà-vu. Die vergangene Saison begann ebenfalls mit einem Heimspiel gegen den TuS. Endstand damals: 1:7 aus Sicht der Gastgeber. Den Spieltag komplettiert die Partie SV Niederwörresbach gegen TuS Hoppstädten, die um 16 Uhr angepfiffen wird. zca