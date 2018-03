VfR Kirn nimmt Geschenke dankend an

Kein Teaser vorhanden

Probleme mit der Ballkontrolle hatten die Hüffelsheimer (blaue Trikots) häufiger. In dieser Szene erwehren sich die Spielertrainer David Holste (am Boden) und Dimitri Mayer der Attacke der Kirner Jens Diel und Roberto Jarow (rechts). Mayer spielte übrigens trotz eines Nasenbeinbruchs. Hinten: Idris Hourle.

Foto: Klaus Castor

Die SGH hatte die vergangene Saison auf Rang zwei abgeschlossen und trotz des verpassten Sprungs in die Verbandsliga in den Aufstiegsspielen überzeugt. Doch von der damaligen Klasse-Form waren die Hüffelsheimer eine Sommerpause später im Kirner Loh-Stadion eine ganze Ecke entfernt. Speziell in der Hintermannschaft offenbarten sich ungewohnte Lücken. "Wir haben Geschenke verteilt", nannte SGH-Spielertrainer und Abwehrchef David Holste die Probleme. Der erste riskante Querpass von Andreas Strunk rutschte noch knapp an Jens Diel vorbei, danach wurden die Hüffelsheimer Unzulänglichkeiten von den Kirnern eiskalt bestraft. In der 20. Minute gelang es der SGH-Deckung nach einer Freistoßflanke nicht, den Ball zu klären. Alexander Bauer drückte den zweiten Versuch über die Linie. Nur drei Minuten später war Bauer der Vorbereiter. Er spielte einen Zuckerpass genau in die Schnittstelle der langsamen Viererkette. Diel hatte freie Bahn und keine Mühe, den Doppelschlag perfekt zu machen.

Diese Tore hatten sich die Kirner verdient, indem sie die Hüffelsheimer effektiv und aggressiv unter Druck gesetzt hatten und sehr homogen wirkten. Zudem gefiel das schnelle Umschalten nach Ballgewinnen. Die Kirner, die in den nächsten Wochen auf Christian Rauscher (doppelter Bänderriss) verzichten müssen, deckten so immer wieder Schnelligkeitsdefizite der Hüffelsheimer auf. VfR-Zugang Roberto Jarow und Andreas Spenst organisierten das Kirner Spiel aus der Zentrale heraus geschickt. Dazu agierte die Offensive sehr flexibel. Bauer ist der geborene Zehner, weicht aber auch auf die Flügel aus. Und Zugang Daniel Speh vereint Ballsicherheit und Schnelligkeit. Beide waren oft nicht zu packen für die SGH.

Die Gäste zeigten aber eine gute Reaktion. Sie ließen sich nach dem Doppelschlag nicht hängen und schenkten die Partie nicht her. Die Hüffelsheimer rappelten sich auf, steigerten sich und erspielten sich in der Folge eine Vielzahl an guten Chancen. Holste: "Ich kann gar nicht mal sagen, dass wir ein schlechtes Spiel gemacht haben. Bis zum Sechzehner war das sogar recht ordentlich, aber wir haben nichts getroffen, nicht mal das leere Tor." Er spielte damit auf die größte Chance zum Anschluss an, als Idris Hourle nach einem Querpass von Christian Schmidt nur noch hätte einschieben müssen, aber über das Tor semmelte (42.). In der 36. Minute hatte der gute Sascha Kreuzer im VfR-Kasten bereits gegen Andreas Komforth pariert. Auch nach dem Wechsel erspielten sich die Hüffelsheimer Chancen im Fünf-Minuten-Takt: Schmidt scheiterte an Kreuzer (51.), Björn Beisiegel (53.) und Komforth (57.) setzten die Bälle vorbei und drüber. In einem sehr guten Landesliga-Spiel hätte der VfR auf der Gegenseite aber auch erhöhen können. SGH-Schlussmann Tim Sentz lenkte einen Speh-Freistoß an die Latte und war auch bei einem Freistoß-Knaller von Simon Wagner zur Stelle. In der 71. Minute zischten wieder auf der Gegenseite zwei gefährliche Flanken vor das VfR-Tor, doch einmal rutschte das Leder an allen Akteuren vorbei, ein anderes Mal lenkte Jarow den Ball vor dem einschussbereiten Schmidt an die Latte. So mussten die Hüffelsheimer bis zur 85. Minute warten, ehe ihnen das 1:2 gelang. Nach beherztem Einsatz von Eric Galinski gab es Eckball. Das Chaos im Strafraum nutzte Beisiegel und drückte das Leder über die Linie.

Doch die Kirner ließen keine weitere Gelegenheit mehr zu und sich den Erfolg so nicht mehr nehmen. "Wir haben uns das Leben unnötig schwer gemacht", resümierte VfR-Coach Willi Kossligk. "Phasenweise haben wir richtig gut gespielt. Uns ist es aber nicht gelungen, gute Konter zu setzen und damit alles klarzumachen." Auch er wollte die erste Partie nicht überbewerten, sagte aber immerhin: "Vielleicht ist der Sieg ein positives Zeichen für eine gute Saison. Wir wollen uns oben festsetzen. Und die Mannschaft zieht auch mit in dieser Richtung."

Von unserem Redakteur Olaf Paare