SG Eintracht: Licht und Schatten

Autsch: Eintracht-Spieler Julius Oertel (blaues Trikot) steigt dem Kirner Innenverteidiger André Müller mächtig auf den Fuß. Aufgrund des 3:0-Erfolgs im Jahrmarktsspiel wird der VfRler die Blessur aber verschmerzt haben. Frauen-Bundesliga-Schiedsrichterin Ines Appelmann aus Alzey beobachtet die Szene ganz genau.

Foto: Klaus Castor

So geht's in der Landesliga weiter: Die SG Eintracht spielt am Sonntag, 15 Uhr, beim SV Steinwenden, der VfR Kirn am Freitag, 19 Uhr, beim SC Birkenfeld.