SC Idar-Oberstein II geht gegen abgezockte Gäste baden

Kein Teaser vorhanden

Christian Meyer (rechts) wirft sich in den Zweikampf mit seinem Gegenspieler vom ASV Winnweiler. Doch aller Einsatz nutzte nichts. Etwas naiv unterlag der SC Idar-Oberstein II mit 1:5.

Foto: Manfred Greber

Dabei begann die Partie verheißungsvoll aus Sicht der Schmuckstädter. Einen Diagonalpass von Tomasz Kakala fing Christoph Scharfenberger eigentlich sicher ab. Doch der Abwehrspieler übersah Deniz Göymen in seinem Rücken, der ihm den Ball wegschnappte. Göymen versuchte ASV-Keeper Pascal Pies zu umkurven, der allerdings stark reagierte (3.). "Da hatten wir natürlich Riesenglück", gestand Gästetrainer Jürgen Giehl. Den nächsten Hochkaräter verzeichneten die Gäste. Daniel Mergler setzte Okan Kirik in Szene. Kirik hatte aus halblinker Position nur noch SC-Keeper Martin Michel vor sich, dieser musste jedoch nicht eingreifen, da der Winnweilerer sein Gehäuse deutlich verfehlte (11.). "Die erste Halbzeit hatte verschiedene Phasen", analysierte Giehl treffend. Nach dem guten Idarer Anfangsminuten gehörte die nächste seinem Team. Zunächst scheiterte Kirik nach einem schnell ausgeführten Freistoß an Michel (20.). Zwei Minuten später legte Schick den quirligen Kirik 18 Meter vor dem eigenen Tor. Mergler trat den fälligen Freistoß in die Mauer, diese fälschte den Ball aber unhaltbar für Michel zur Gästeführung ab.

Die nächste Phase war dann wieder eine des SC, mit Chancen im Minutentakt. Dennis Schröder (25., 31., 33.), Timo Riemer (27.) und Benjamin Schmell (32.) vergaben beste Gelegenheiten. Als deutlich abgezockter erwiesen sich die Gäste, die durch schnelles Umschaltspiel in die Spitze durchaus zu überzeugen wussten. In der 38. Minute machten es die Idarer ihnen allerdings sehr einfach. Marcello Salice wurde nicht angegriffen, nahm Maß und versenkte die Kugel zum Unmut von SC-Coach Krzysztof Maslanka: "Die haben die Tore gemacht, eigentlich müssen wir zur Halbzeit 4:2 führen."

Nach dem Wechsel hatte Philipp Galle per Kopf die große Chance zum Anschluss. Sein Versuch nach einer Ecke von Kakala landete aber nur am Innenpfosten (47.). Drei Minuten später war die Partie gelaufen. Nach einem einfachen Pass von Salice konnte Kirik sich die Ecke aussuchen und eiskalt einschieben. In der Folge offenbarten die Gastgeber weiterhin gravierende Schwächen im Defensivverhalten. Mergler durfte nach einer Freistoß von Kirik völlig frei einköpfen (60.). Kurz darauf wurde der unmittelbar zuvor eingewechselte Waldemar Schneider von Fabian Schmitt bedient. Schneider hatte alleine vor Michel leichtes Spiel (64.). "Wir waren zu unkonzentriert, jeder hat sich auf seinen Nebenmann verlassen und niemand das Kommando übernommen", kritisierte Maslanka.

Mit dem beruhigenden Vorsprung im Rücken ließ Winnweiler die Zügel deutlich lockerer, gleichwohl sprang für die Schmuckstädter wenig Zwingendes dabei heraus. Den Ehrentreffer besorgte Timo Riemer nach einem starken Solo in äußerst sehenswerter Manier (85.). "Ich habe es vor dem Spiel gesagt, dass Winnweiler eine sehr abgezockte Mannschaft ist", sagte der Coach. Maslankas Gegenüber bestätigte diese Abgezocktheit: "Wir sind etwas erfahrener. Eine junge Mannschaft lässt zu Beginn zu viele Kräfte, das konnten wir nutzen." Der Übungsleiter der Idarer ist sich indes sicher, dass diese Niederlage "in den Knochen stecken wird", wenn es in der nächsten Woche zu Aufsteiger und Aufstiegsfavorit SV Morlautern geht.

Jan Schüßler