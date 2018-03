SC Idar-Oberstein II behält die Rote Laterne

Kein Teaser vorhanden

Schon nach neun Minuten wurden die Angriffsbemühungen des SC Idar belohnt. Florian Herzog, der nach langer Sperre wieder auf dem Rasen stand, setzte sich gegen vier Gegner im Strafraum durch und vollendete souverän ins untere linke Eck zum 1:0. Nur vier Minuten später schien sich für diese Partie ein klarer Trend abzuzeichnen. Nach Abwehrfehler des SV Schopp eroberte Herzog den Ball und passte diesen zu Danny Strohm, der am Elfmeterpunkt lauerte. Strohm bewies eine gute Spielübersicht, legte an die Strafraumgrenze ab, wo Alexander Davidenko mit einem strammen Schuss das 2:0 markierte.

Zu diesem Zeitpunkt hätte wohl kein Zuschauer gedacht, dass sich der SC Idar-Oberstein das Heft noch einmal aus der Hand nehmen lassen würde. Postwendend kassierte der SC aber den Anschlusstreffer. Marco Müller schlug den Ball per Freistoß von der Mittellinie in den Strafraum, Michael Spielberger setzte sich gegen zwei Idarer Verteidiger durch und sorgte per Kopfball wieder für einen Funken Hoffnung auf der Bank der Gäste.

Die Gastgeber vergaben nachfolgend hochkarätige Chancen. Herzog in der 16. und 21. sowie Schröder in der 18. Minute konnten ihre Möglichkeiten nicht in Zählbares ummünzen.

In der 36. Minute erzielte Lars Groth dann mit dem dritten Torschuss der Pfälzer den Ausgleich. Nachdem ein Idarer Verteidiger sich einen "Ausrutscher" in gefährlicher Situation erlaubte, konnte Groth abgebrüht gegen den chancenlosen Torwart Christian Mayer zum 2:2 netzen. Die Schmuckstädter zeigten sich geschockt und konnten ab diesem Zeitpunkt keine Offensiv-Akzente mehr setzen. "Unser Defensivverhalten war nach dem 2:1 katastrophal", kommentierte Rüdiger Lieser das Spiel. "Selbst mit einer zweiten Offensivkraft haben wir es nicht geschafft, Schopp ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Bis zur 15. Minute habe ich eine engagierte Leistung gesehen."

In der zweiten Halbzeit versuchte der SC immer wieder, durch lange Bälle Herzog in Szene zu setzen, diese kamen jedoch meistens nicht an. Auch bei Kopfballduellen machten die SC-Akteure keine gute Figur. Die logische Konsequenz dieses schwachen Verhaltens war das 2:3 durch Christian Dillenkofer. Nach einem Steilpass behauptet er den Ball gegen die weit vorgerückte Idarer Abwehr und erzielte den Siegtreffer für die Gäste.

Nur einen einzigen Torschuss konnte der SC in der zweiten Hälfte verbuchen. In Idar muss man sich nun eine weitere Woche mit dem letzten Tabellenplatz anfreunden. Am kommenden Sonntag ist dann der Tabellenführer zu Gast im Haag. Dann könnte SC-Coach Lieser auch wieder auf Michael Fritsch und Flo Galle zurückgreifen, die bereits am Samstag gegen Düsseldorf II spielen.

Matthias Keidel