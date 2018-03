SC Idar II: Zeit für ersten Sieg über den ASV

Kein Teaser vorhanden

Andreas Grebe (links), der hier energisch dazwischenfährt, erzielte das 1:0 für den SC Birkenfeld beim 5:1-Heimsieg über Eintracht Bad Kreuznach. Jetzt geht's für Grebe und den SCB zum VfB Waldmohr.

Foto: Manfred Greber

"Jede Mannschaft hat Gegner, die ihr unangenehm sind", sagt Martin Schneider, der Sportliche Leiter des SC. "Für uns ist das der ASV Winnweiler. Gegen den haben wir noch nie überzeugt." Auswärts verloren die Idarer zweimal deutlich. Im Heimspiel der Vorsaison mussten sie nach 2:0-Führung mit einem 2:2 zufrieden sein. "Wir würden jetzt gerne mal gewinnen", sagt Schneider. In Guldental spielte die frühe Führung dem SC in die Karten. "Da hat man gemerkt, dass die Jungs richtig gut sind", sagt der Sportliche Leiter. "Ich bin mal gespannt, wie sie reagieren, wenn sie unter Druck stehen und zurückliegen." Der ASV gewann zum Auftakt gegen Verbandsliga-Absteiger SV Hermersberg 1:0. "Das ist schon eine Marke", sagt Schneider. "Ich habe die Hermersberger als Mitfavorit gesehen. Wir versuchen aber unser Spiel durchzudrücken. Diese Güte haben wir." An der Aufstellung wird sich gegenüber der Vorwoche wenig ändern. Lediglich die Torwartfrage ist noch offen.

Auch der VfB Waldmohr ließ zum Rundenstart aufhorchen. Er trotzte dem Aufsteiger und großen Liga-Favoriten SV Morlautern ein 0:0 ab. "Das ist eine Hausnummer", sagt Michael Rodenbusch. "Für uns ist das ein Signal, dass der Gegner in der Defensive gut steht. Aber wir haben eine sehr gute Offensive." Trotzdem will der SCB-Trainer sein Team nicht auf Teufel komm raus nach vorne rennen lassen. Der Birkenfelder Kader ist gegenüber der Vorwoche noch etwas breiter geworden. Peter Albecki und Dominique Norvell stehen wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Obwohl der SCB in der Vorsaison in Waldmohr gewonnen hat, warnt Rodenbusch vor dem Gegner. "Das ist keine Mannschaft, die man so im Vorbeigehen mitnimmt", sagt der Trainer. "Da stehen gute Kicker drin. Wir müssen höllisch aufpassen und die Zweikämpfe gewinnen. Das ist das A und O." ga