SC Birkenfeld überrollt die SG Eintracht

Radoslav Mehrwald attackiert seinen Gegenspieler von der SG Eintracht Bad Kreuznach von der Seite. Mit seinem SC Birkenfeld feierte Mehrwald einen 5:1-Auftaktsieg.

Foto: Manfred Greber

Die Gastgeber kamen gut in die Partie. Das Team von Trainer Michael Rodenbusch war sehr präsent und aggressiv in den Zweikämpfen. Bis auf einige Halbchancen schafften es die Birkenfelder allerdings nicht, für Gefahr zu sorgen. Die Gäste zeigten indes einen couragierten Eindruck, wenngleich der Aufsteiger es ebenfalls nicht schaffte den neuen SC-Keeper Vladimir Tokarev ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Mitte des ersten Abschnitts war die Partie von Ungenauigkeiten geprägt, ehe die Gastgeber einen starken Angriff vortrugen. Die Birkenfelder kombinierten sich über mehrere Stationen in den Strafraum der Eintracht. Der Angriff schien schon verpufft, als der Ball bei Andres Grebe landete. Der Mittelfeldspieler nahm Maß und versenkte die Kugel unhaltbar für SGE-Torwart Harald Czyzewski im unteren Eck (27.).

"Wir wollten das Spiel lange offen gestalten", sagte Eintracht-Spielertrainer Patrick Krick. Neun Minuten nach dem ersten Birkenfelder Treffer machte Marco Orth Kricks Vorgaben zunichte. Nach einer Flanke von der rechten Seite verlängerte Benny Ritter den Ball per Kopf. Das Leder landete vor Orths Füßen, der selbiges eiskalt in die Maschen drosch. Die Gäste schienen aufgrund dieses Doppelschlags geschockt zu sein. Der SC kontrollierte nun die Partie.

Nach dem Wechsel besaß Rodenbuschs Team Chancen im Minutentakt. Zunächst legte Alexander Engel ein schönes Solo hin, dass erst Czyzewski stoppen konnte (46.). Nur vier Minuten später zeigte Michael Dziubany ein starkes Dribbling auf der linken Seite. Seinen Querpass setzte Orth denkbar knapp am Kasten vorbei. Nach diesem Offensivfeuerwerk offenbarten die Birkenfelder kurz einige Schwächen. Erst ließ Rene Mecking den ansonsten überragenden Falko Mayenfels stehen, um am aufmerksamen Tokarev zu scheitern (59.). Eine Minute später tauchte erneut Mecking frei vor dem Birkenfelder Gehäuse auf. Diesmal klärten Engel und Tokarev gemeinschaftlich.

Nach diesem kurzem Intermezzo waren die Offensivszenen der Eintracht wieder beendet. Grebe hebelte mit einem genialen Pass die Defensive der Eintracht aus. Sein Zuspiel erreichte Orth, der seinen zweiten Treffer markierte (62.). Vier Minuten später machte der Birkenfelder Torjäger seinen Dreierpack perfekt. Die Hausherren dominierten das Geschehen und kamen zu weiteren Chancen. Dziubany knallte den Ball nach einem Fehler in der SGE-Defensive gegen die Latte (72.). Ruslan Lataev machte es eine Minute später besser. Er nutzte den nächsten Patzer der Eintracht eiskalt aus. "Wir waren mit fünf Toren noch gut bedingt", erkannte Krick. "Wir haben viel zu viele individuelle Fehler gemacht." Immerhin sorgte Oliver Henning für ein wenig Ergebniskosmetik (83.).

Kricks Laune wurde dadurch aber auch nicht besser. "Natürlich ist Birkenfeld eine starke Mannschaft, aber das war absolut zu wenig", erklärte der Coach. Sein Gegenüber Michael Rodenbusch strahlte dagegen:"Unsere Leistung war wirklich gut, ich bin sehr zufrieden." Das Erfolgsrezept kannte der Übungsleiter ebenfalls:"Wir waren sehr aggressiv und haben nahezu alle Zweikämpfe gewonnen. Sogar die Kopfballduelle konnten wir immer für uns entscheiden." Den kommenden Aufgaben blickt Rodenbusch optimistisch entgegen. "Natürlich war der Gegner nicht so stark. Letztes Jahr hatten wir aber nach dem Sieg gegen einen Aufsteiger eine tolle Serie gestartet. Wir dürfen jetzt nur nicht überheblich werden", sagte er nach dem gelungenen Auftakt.

Jan Schüßler