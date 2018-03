Rumpfkader holt einen Zähler

Kein Teaser vorhanden

Dabei trotzten die Gäste mehreren widrigen Umständen. Einerseits hatten einige berufliche Absagen, Verletzungen sowie das parallel laufende Spiel der zweiten Mannschaft dafür gesorgt, dass Trainer Werner Lamneck lediglich zwölf Kicker in seinen Kader berufen konnte, darunter in Ousmane Seye ein Spieler, der eigentlich in der dritten Garde aufläuft. Und auch sportlich setzte es für die Meisenheimer im zweiten Durchgang Nackenschläge. Lange Zeit hatten die Gäste geschickt verteidigt und nur wenige Chancen zugelassen. Die wenigen Bälle, die aufs Tor kamen, entschärfte Torhüter Christoph Helker, der als Vertreter des Stammkeepers Marco Wietrzychowski überzeugte. 25 Minuten vor Spielschluss ergab sich für die Meisenheimer dann die große Chance zur Führung. Marc Altvater war im Strafraum zu Fall gebracht worden, der Referee zeigte auf den Punkt. Alexander Tiedtke schnappte sich die Kugel – und schoss sie dem Torhüter in die Arme. Der SV-Keeper reagierte schnell, drosch den Ball nach vorne. Auf diesen Konter waren die Kombinierten nicht eingestellt. Am Ende stand Eduard Deschtschenja frei und brachte die Nanzdietschweilerer in Führung (66.).

Andere Teams wären nach dieser Achterbahnfahrt wohl eingebrochen. Die Meisenheimer hingegen schafften nach einem Freistoß von Michael Schneider den Ausgleich. Felix Frantzmann verlängerte den Ball zum 1:1 in den Kasten (75.). In der Schlussphase hätten beide Teams weitere Tore erzielen können. "Letztlich ist es beim leistungsgerechten Remis geblieben", so Lamneck. Am Punktgewinn hatte auch das generationenübergreifende Meisenheimer Innenverteidiger-Duo großen Anteil: Neben Niklas Klippel (19) verteidigte erstmals in dieser Saison wieder Routinier Michael Praß (42). "Ich glaube, das hat beiden Spaß gemacht", schilderte Lamneck. ce

SGM: Helker – Bamberger, Praß, Klippel, Kirstein – D. Lamneck, Schneider, Schuster, Altvater – Frantzmann, Tiedtke (87. Seye).

So geht's weiter: am Sonntag um 16 Uhr beim SV Schopp.