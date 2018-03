Rodrigues freut sich auf den Saisonstart

Kein Teaser vorhanden

Jetzt geht's um Punkte: Für Bretzenheims Spielertrainer Alan Zimmermann (rechts, in Waldalgesheim gegen die Spvgg Ingelheim) und die anderen Fußballer der Region ist die Zeit der Vorbereitungsspiele vorbei.

Foto: Klaus Castor

Damals der überragende Mann auf dem Platz war Doppeltorschütze Daniel Schauß, auf den Rodrigues auch heuer wieder setzt. "Daniel ist gut drauf und hat in der Vorbereitung überzeugt", erklärt der Übungsleiter. Der Top-Torjäger des FSV bekommt einen neuen Partner zur Seite gestellt. "Dennis Messer wird mit ihm die Sturmspitze bilden", verrät Rodrigues. Messer, Zugang aus Weinsheim, ist für seine Schnelligkeit bekannt und soll mit Schauß der SGM-Defensive zusetzen. Diese will Bernd Dilfer nicht gesondert aufstellen. In Zeiten der klaren Systeme kommt das auch nicht infrage. "Wir spielen ein flaches 4-4-2", sagt der neue Trainer der SGM. Sonderbewachung für Schauß? Fehlanzeige! Immerhin rückt ein Mann mit reichlich Oberligaerfahrung in den Abwehrverbund der Kombinierten: Günter Dilly wird ganz sicher als einer von vier Verteidigern auflaufen. Über den Rest will Dilfer, der gemeinsam mit Erhard Urbansky die Nachfolge von Dieter Müller antritt, nichts verraten. "Ich will nicht, dass das in der Zeitung steht", sagt er. "Ein bisschen Spannung bei meinen Jungs und dem Gegner muss sein." Den kennt er im Übrigen genau. Im Gegensatz zur Meisenheimer Aufstellung sind die Bretzenheimer Stärken auch kein Geheimnis. "Wir werden ihre Individualisten als Mannschaft bekämpfen", sagt er. "Das hat in der vergangenen Saison ja auch gut geklappt – in der zweiten Hälfte."

Dass seine junge Truppe Nerven zeigt, glaubt der Coach indes nicht. Auch er selbst ist angesichts seines Debüts auf der Bank gelassen: "Ich kenne das aus Kirn, wo ich Kotrainer von Thorsten Effgen war. Die Kulisse wird allerdings etwas größer sein." Die Meisenheimer erwarten auf dem Deslocher Sportplatz große Unterstützung seitens ihrer Anhänger. "Abendspiele bei gutem Wetter ziehen immer", sagt Dilfer. "Außerdem wollen viele die jungen Spieler sehen." Von denen fällt übrigens keiner aus. Dilfer und Urbansky haben bei der Auswahl ihrer Premierenelf also alle Optionen. Gleiches gilt für Rodrigues und seinen Trainerpartner Alan Zimmermann. Auch sie können aus dem Vollen schöpfen. Nur Sebastian Wald (zuletzt im Urlaub) hat noch etwas Rückstand. ce/zca