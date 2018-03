Krick freut sich auf Duell mit dem alten Trainer

Kein Teaser vorhanden

Ex-Eintracht-Trainer Karl-Heinz Halter führte den SV Morlautern in die Landesliga und kehrt mit seinem Team ins Moebus-Stadion zurück.

Foto: Castor – Klaus Castor

"Klar ist das eine tolle Sache", sagt Krick. "Es ist schon ein spezielles Spiel. Leider wird es für uns richtig schwer." Mit dieser Einschätzung liegt der heutige SGE-Spielertrainer richtig. Der SVM ist eine Ansammlung von brillanten Individualisten, die auch ein oder zwei Klassen höher eine gute Figur machen würden. Unter anderen hat Halter die beiden Deho-Brüder Sergio und Diego in seinen Reihen – nur zwei von vielen Kickern mit einer Vergangenheit im der Regionalliga-Team des 1. FC Kaiserslautern. Dass der SVM finanziell gut ausgestattet ist, ist kein Geheimnis. Solche Topspieler sind für kleines Geld kaum zu bekommen. Halter macht deshalb auch keinen Hehl aus seinem Saisonziel. "Ich habe den Anspruch, Meister zu werden", bellt er im typischen Halter-Sound. "Da müssen wir jetzert gar nicht drüber schwätzen. Aus die Maus!" Und Geschenke an seine "alte Liebe" wird er garantiert nicht verteilen: "Das sind Spiele, die ich besonders gerne gewinne. Das werde ich meine Spielern auch mitteilen." Zur Not mit einem Schrei über den gesamten Platz.

Krick plant gegen die Halter-Elf den ein oder anderen taktischen Kniff. "Ich werde mir schon eine Überraschung einfallen lassen", sagt Krick. "Aber die Morlauterer sind natürlich eine Klasse für sich. Da wird es auch mit einer guten Idee nicht von alleine laufen."

Halter traut seinem ehemaligen Schützling einiges zu und freut sich über dessen Entwicklung. "Er war schon immer ein intelligentes Kerlchen. Mal schauen, was er ausheckt", sagt er. "Gut ist, dass er in Ruhe arbeiten kann. Die Eintracht ist wieder ein solider Klub. Das ist auch sein Verdienst." Einen kleinen Seitenhieb auf den ehemaligen Mäzen Gojko Loncar kann sich Halter nicht verkneifen. "Früher hatten wir immer eine riesige Fluktuation", sagt Halter. "Das lag auch an Herrn Loncar. Stillstand ist Rückschritt, war sein Motto. Das war für mich permanent eine unangenehme und auch ungewohnte Situation."

Ungewöhnlich ist für den Fußball-Junkie auch die Ausgangslage in den Landesliga. Er gesteht: "Ich kenne mich nicht so gut aus wie sonst." Glücklicherweise hat er in der Region einen engen Vertrauten. "Der Günter", sagt er, "der liefert mir gute Information. Was er sagt, kann ich eins zu eins übernehmen." Gemeint ist Günter Nessel, Trainer der SG Fürfeld/Neu-Bamberg und sein Kotrainer zu SGE-Zeiten. "Er ist inzwischen ein echter Freund geworden", sagt Halter. "Wenn ich im bezahlten Fußball arbeiten würde, wäre er fachlich und menschlich meine allererste Wahl als Partner."

Krick überlegt scherzhaft, Nessel demnächst aus dem Moebus-Stadion zu verbannen. "Wir müssen mal schauen, ob wir den Günter noch reinlassen", sagt er und lacht. "Nicht, dass er alles verrät. Aber im Ernst: Ich glaube, dass Heinz notfalls zu Fuß kommt, um die Informationen zu sammeln." Fit genug wäre er. Halter zieht noch immer bei jeder Vorbereitungseinheit voll mit. "Das war schon damals so", sagt Krick. "Und es war nicht immer angenehm. Wer nach dem Trainer ins Ziel kam, musste sich was anhören."

Carsten Zillmann