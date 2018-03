Die erste Punktspiel-Niederlage seit 511 Tagen

Kein Teaser vorhanden

Gegen den Tabellenführer erwischte der FSV einen miserablen Start. Dabei hatten die Trainer Rodrigues und Alan Zimmermann ausdrücklich vor den Standardsituationen der Platzherren gewarnt. "Geholfen hat es nichts", sagte Rodrigues. Eine Ecke und einen Freistoß später stand es 0:2 (5., 45.). Der FSV hatte dagegen nicht ins Spiel gefunden, kaum etwas nach vorne bewegt, und die Hälfte war schon beendet.

Erst nach Wiederbeginn kam der gefürchtete FSV-Angriff auf Touren. Prompt gerieten die Pfälzer auch unter Druck. Solche Situationen spielen einem Angreifer wie Daniel Schauß selbstverständlich in die Karten. Schauß bekam in der 60. Minute seine Gelegenheit und nutzte sie. Auf Vorlage von Nils Köritzer netzte er zum 1:2-Anschlusstreffer ein. Kaum hatten Schauß und Co. Lunte gerochen, ging es weiter. Kevin Lautermann (63.) und Matthias Mahr (68.) vergaben in der Folge aber aus aussichtsreicher Position. Der FSV versuchte weiter alles. "Aber irgendwann haben uns die Kräfte verlassen", gestand Rodrigues ein. "Zum Schluss wurden wir dann mehrmals klassisch ausgekontert." Leidtragender war Patrick Rusch. Der Rechtsverteidiger konnte einen Gegenangriff nur noch per Foul unterbinden und wurde mit Rot des Feldes verwiesen. Von dort aus durfte er den dritten SG-Treffer bestaunen (90.).

Rodrigues, dem die Enttäuschung anzuhören war, hatte trotzdem Lob für seine Mannschaft parat. "Wir haben gut gefightet. Ich kann nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel von uns war." Der Gegner, für viele ein Topfavorit auf die Meisterschaft habe "einfach die reifere Mannschaft" gestellt. "Vor allem im ersten Durchgang haben wir das ziemlich gemerkt. Da haben sie uns ausgespielt", sagte Rodrigues. zca

FSV Bretzenheim: Kern – El-Hariri (80. Neisius), Rodrigues, Grünewald, Rusch – Köritzer (60. Scheuer), Zimmermann, Mahr, Balzer (89. Lunkenheimer) – Schauß, Lautermann.

So geht's weiter: Am Samstag um 17 Uhr kommt die SG Guldental.