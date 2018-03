Derby in Kirn: Mauern passt nicht zum FCV Merxheim

Kein Teaser vorhanden

Überzahl: Die beiden Kirner (rote Trikots) versetzen den Langenlonsheimer Sascha Richter. Auch am Freitag im Derby gegen den FCV Merxheim will der VfR mit schnellen Angriffen über die Flügel Akzente setzen.

Foto: Manfred Greber

Für den FCV könnte das Duell mit dem VfR zu keinem besseren Zeitpunkt im Terminkalender vermerkt sein. "Wenn es gegen die Kirner geht, zählt alles, was davor war, nicht mehr. Das sind spezielle Derbys. Man kennt sich untereinander, hat zusammen auch schon mal das eine oder andere Bierchen getrunken. Kurzum, da kommt es einzig und allein auf die Tagesform an", skizziert Schwindt den Charakter der Partie und hofft, dass bei seinen Spielern vor diesem Hintergrund die vergangene Woche in Vergessenheit geraten ist. "Schon gegen Schopp wäre Kampf angesagt gewesen. Jetzt müssen wir das eben gegen Kirn nachholen und noch mehr in die Waagschale werfen, als uns das zuletzt gelungen ist", so Schwindt. Der Gegner wehrt sich gegen den Abstieg, doch die Kirner selbst können befreit aufspielen.

Nichts mehr haben sie zu verlieren in der Saison, oder? "Das stimmt nicht ganz", wiegelt VfR-Coach Willi Kossligk ab. "Wir haben als Ziel vor der Saison Platz fünf ausgegeben, und daran wollen wir uns messen lassen." Derzeit steht das Team auf Rang sieben, muss folglich noch ein paar Punkte ergattern. Dass der FCV gegen den Abstieg kämpft, verschärft in seinen Augen die Konstellation. "Die Merxheimer stehen mit dem Rücken zur Wand, werden motiviert in das Spiel gehen. Da müssen wir uns auf eine harte Zeit einstellen", schlussfolgert Kossligk.

Die Kirner müssen auf Marcel Priez (berufliche Gründe) verzichten. Keven Lang-Lajendäcker ist nach seinem Bänderriss voraussichtlich ebenfalls noch keine Option. Was Ausfälle betrifft, laufen allerdings auch die Merxheimer nicht mit der grünen Lampe durch die Gegend. "Ob Mike Marcaccini und Christian Rauscher mitspielen können, entscheidet sich kurzfristig", erklärt Schwindt und verknüpft die beiden Personalien mit der taktischen Ausrichtung. "Wenn sie fehlen, könnte es sein, das wir etwas defensiver spielen. Aber mauern werden wir definitiv nicht. Das passt nicht zu uns." Noch so ein Punkt, der für ein interessantes Derby spricht. ce