Das erste von drei Endspielen für den TuS

Auf die Hoppstädtener – hier René Schmidt (Mitte) – wartet ein Abstiegsduell gegen den TSV Langenlonsheim. Die SCB-Spieler Andi Grebe ( links) und Benny Ritter können mit einem Sieg in Guldental Hilfestellung leisten.

Foto: Greber – Manfred Greber

Von entscheidender Bedeutung ist dabei das Heimspiel des TuS Hoppstädten gegen den TSV Langenlonsheim/Laubenheim. Der Drittletzte empfängt den Vorletzten. "Wir haben jetzt absolute Endspiele", sagt TuS-Trainer Hans-Jürgen München. "Nach Langenlonsheim treffen wir noch auf den FCV Merxheim und den SV Schopp. Wenn wir diese Chancen nicht nutzen, lügt die Tabelle am Ende nicht." Der TSV war mit nur elf Punkten schlechteste Mannschaft der Vorrunde. Den letzten Tabellenrang in der Rückrunde nehmen mit erst sieben Zählern die Hoppstädtener ein. "Ich habe das im Januar kommen sehen", sagt München. "Ich hoffe, meine Spieler haben es jetzt auch kapiert." Ein schönes Spiel erwartet der Trainer nicht – Abstiegskampf eben, wobei die Betonung auf Kampf liegt. "Die Langenlonsheimer werden zur Sache gehen", prognostiziert München. "Da werden Kunststücken nicht reichen. Wir müssen den Gegner unter Druck setzten. Wir können nicht abwartend oder verhalten spielen." Der Auftritt in Waldmohr war für den Trainer eine einzige Enttäuschung. Doch er hat eine Hoffnung: "Meine Mannschaft braucht die absolute Drucksituation. Dann zeigt sie Einsatz."

Indirekte Unterstützung kann der SC Birkenfeld den Hoppstädtenern leisten. Denn der SCB gastiert zur gleichen Zeit bei der SG Guldental, die punktgleich mit dem TuS Fünftletzter ist. Doch zum Nachbarn schauen die Birkenfelder nicht. Sie verfolgen ihre eigenen Ziele. "Wir wollen unseren Tabellenplatz nicht aus den Augen verlieren", sagt Trainer Michael Rodenbusch. "Wir wollen unter die ersten fünf kommen. Deshalb werden wir versuchen, aus Guldental etwas mitzunehmen. Außerdem wollen wir immer gewinnen, wenn wir auf den Platz gehen."

Für die SG geht es allerdings um mehr als für ihre Gäste. Der größere Wille könnte den Ausschlag geben. Das weiß auch Rodenbusch. "Die Guldentaler werden alles dafür tun, um da unten rauszukommen", sagt der Trainer. "Wir müssen höllisch aufpassen. Ich appelliere an die Jungs, die nötige Eigenmotivation aufzubringen." Rodenbusch will die Defensive verstärken, da die Gastgeber mit ihren schnellen Konterstürmern brandgefährlich sind. Die Taktik des SCB-Trainers sieht vor, aus dieser kompakten Abwehr Nadelstiche über Marco Orth und Alexander Agapow zu setzen. Allerdings muss er Ruslan Lataev, Helge Dietze und Christian Jahn ersetzen.

Der SC Idar-Oberstein II hat den Klassenverbleib schon fast geschafft. Im Heimspiel gegen die SG Meisenheim, den Sechstletzten, kann das Team den letzten Schritt machen. "Wir werden nicht zu offensiv anfangen", kündigt Rüdiger Lieser an. "Notfalls reicht uns ein Punkt." Der Trainer warnt vor der Auswärtsstärke der Gäste. Die Meisenheimer haben auf fremdem Terrain doppelt so viele Siege eingefahren wie zu Hause. ga