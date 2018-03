Vom ersten WM-Start gleich eine Bronzemedaille mitgebracht

Kein Teaser vorhanden

Stolz präsentiert Stephan Schöber (links) den bronzenen Schwertkämpfer, den er für seinen dritten Platz erhielt. Anne Fett, Ralf Rembold und Philipp Schneider (von links) brachten Plaketten von der WM mit.

Foto: Gert Adolphi

Haidong Gumdo ist eine junge Sportart. In Korea wurde gerade das 50-jährige Bestehen gefeiert, in Deutschland wurde die Schwertkunst erst in den letzten zehn Jahren langsam heimisch. Die Zahl der deutschen Haidong-Gumdo-Sportler stieg von 330 im Vorjahr auf aktuell 370. Organisiert sind die deutschen Kampfkünstler in knapp 40 Vereinen, Cheng Do ist der einzige Klub in Rheinland-Pfalz, der diese Sportart betreibt.

Da Haidong Gumdo ein gewisses Nischendasein fristet, musste man sich für die WM auch nicht qualifizieren, sondern lediglich anmelden. So betreibt Anne Fett ihren Sport erst seit einem Jahr und durfte – wie ihre Vereinskollegen auch – bereits zum ersten Mal an den alle zwei Jahre stattfindenden Titelkämpfen teilnehmen. Die vier Bad Kreuznacher mischten sich unter die 8000 Teilnehmer aus 41 Nationen, die ihre Vorkämpfe in Pjöngjang und die Endrunde in Daejeon austrugen.

In den meisten Wettbewerben schieden die Bad Kreuznacher früh aus. Anne Fett erwischte es sowohl in der Disziplin Papierschneiden als auch im Formenlauf in der Vorrunde. So hätte sie im Papierschneiden den Maximalwert von zehn Punkten erreichen müssen, um in die Hauptrunde einzuziehen, bekam aber nur neun. "Bei 38 Leuten ist immer einer dabei, der besser ist", nahm die 21-Jährige ihr Ausscheiden nicht tragisch.

Rembold und Schneider erging es beim Papierschneiden, bei dem es um absolute Genauigkeit geht, nicht besser. Im Formenlauf schafften sie immerhin den Sprung in die Hauptrunde. Stephan Schöber, der auch der Trainer der Bad Kreuznacher ist, kam im Papierschneiden und Formenlauf auf die gleiche Ausbeute wie seine Vereinskollegen. Im Bambusschneiden, das höheren Graden vorbehalten ist, erreichte er aber sogar das Finale in der Klasse Schwarzgürtel, Senioren über 40 Jahre und belegte dort den dritten Platz. "Die Bronzemedaille haben wir natürlich gefeiert", sagte Schneider. "Dass bei einem solchen Teilnehmerfeld einer von uns den dritten Platz erreicht, ist schon eine großartige Leistung." Ansonsten aber stand das WM-Erlebnis im Mittelpunkt. "Es war ein schönes Gemeinschaftsgefühl", sagte Anne Fett. "Alles war sehr familiär."

Gert Adolphi