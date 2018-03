VfR Simmern feiert ersten Sieg

Kein Teaser vorhanden

Grundlage des Erfolgs war das dritte Doppel, in dem sich Kapitän Markus Streicher und Pascal Senscheid knapp im Entscheidungssatz gegen die Frankfurter Paarung durchsetzten. "Das war richtungsweisend, denn dass wir vorne stärker waren, wussten wir", so Streicher. Dort brillierten die beiden Neuverpflichtungen Evgheni Dadechin und eben Zhibin, der mit seinen beiden Kontrahenten Katz und Maus spielte. Frankfurts Spitzenspieler Sascha Röhr gab in seinem zweiten Einzel gegen Zhibin mit Armschmerzen entnervt auf.

In der Mitte lief es jedoch alles andere als gut für den VfR. Wie auch im ersten Spiel gegen Nieder-Roden konnten sowohl Streicher als auch Daniel Sporcic nicht punkten. "Es ist nicht so, dass wir keine Chance hätten. Gegen Dennis Haberle hatte ich im ersten Satz drei Satzbälle und im zweiten habe ich 9:6 geführt, aber am Ende ist der Gegner immer einen Tick besser. Auch in den kommenden Spielen wird die gegnerische Mitte nicht schwächer werden", so Streicher. Gegen die Preußen holten die "jungen Wilden" die Kohlen für die Simmerner aus dem Feuer. Jan Limbach und Senscheid machten drei von vier möglichen Punkten. Insbesondere Senscheid zeigte eine erstklassige Leistung und besiegte den stark einzuschätzenden Henning Otto glatt in drei Sätzen.

Übrigens: Nach Heerbornseelbach folgen wiederum drei Wochen Pause, bis es gegen Kandel mit realistischen Chancen für die Simmerner um Punkte geht. pek