VfL-Senioren überraschen bei Salinental Open

Halbfinalist bei den Salinental Open: Philipp Anheuser vom gastgebenden VfL Bad Kreuznach.

Foto: Klaus Castor

Im Halbfinale der Männer-Konkurrenz standen ausschließlich Spieler der Gastgeber. Alexander Danajlovski stellte wieder einmal sein Talent unter Beweis und bezwang im Rahmen der "Vereinsmeisterschaft" zunächst Philipp Anheuser mit 6:0, 6:1 und anschließend im Finale Fabian Seidenspinner mit 7:5, 6:3. Seidenspinner hatte im Semifinale Fabian Zumbrink mit 6:3, 6:4 bezwungen.

Auch im Finale der Männer 40 waren die VfLer unter sich. Andreas Hofmann wurde der Setzposition eins gerecht und bezwang Michael Amberg mit 6:3, 6:2. In der Vorschlussrunde hatte Hofmann ein 6:0, 6:1 gegen Rudolf Nattermann vom TC RW Boppard gelandet. Gut für Hofmann, dass er früh in den Sätzen alles klar machen konnte. Nattermann ist nämlich nervenstark. Im Viertelfinale gegen Matthias Gunkel vom VfL hatte der Bopparder das 3:6 im ersten Satz durch ein 7:6 im zweiten ausgeglichen. Der Champions-Tie-Break wurde dann zum Krimi. Am Ende hatte Nattermann mit 14:12 die Nase vorn.

In der Altersklasse Männer 60 erwiesen sich die VfL-Spieler als Favoritenschreck. Lothar Frank kegelte den an Nummer eins gesetzten Roland Weber aus Worms mit 6:2, 1:6, 10:6 aus dem Turnier. Bemerkenswert: Frank war vor dem Turnier zehn Leistungsklassen schlechter eingruppiert, trotzdem gewann er. Einen acht Leistungsklassen besseren Kontrahenten bezwang Lothar Quester. 6:3, 1:6, 10:6 hieß es gegen Helmut Coesfeld aus Mainz-Mombach. Im Halbfinale war aber für die beiden VfL-Senioren Endstation. Im Spiel um Platz drei gönnten sie sich noch ein Drei-Satz-Duell, Quester gewann mit 6:2, 4:6, 11:9. "Da wir etwa 20 Teilnehmer weniger hatten als im vergangenen Jahr, blieb genügend Zeit, auch B-Runden und Spiele um Platz drei anzusetzen. So haben die Teilnehmer mit Blick auf den Start der Medenrunde mehr Spielmöglichkeiten erhalten", erklärte Turnierleiter Achim Heim. Vor allem im Frauenbereich musste der VfL Abstriche machen. Aufgrund eines zeitgleichen, früher angemeldeten Turniers in Gensingen durften nicht alle Altersklassen angeboten werden. Doris Siefert vom TC Thalfang gewann die Frauen 40. "Vom Ablauf her sind wir sehr zufrieden", zog Heim eine positive Turnier-Bilanz. tip/olp