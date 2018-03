TuS Waldböckelheim holt im Anschluss an die Meisterfeier noch den Pokal

Kein Teaser vorhanden

Die Tischtennisspieler der TuS Waldböckelheim haben die 2. Rheinlandliga dominiert. Diese acht Spieler machten die Meisterschaft und die Rückkehr in die 1. Rheinlandliga möglich: (von links) Eckhard Wohlleben, Marcel Andrae, Heiko Kehl, Michael Altmoos, Karl-Heinz Haubrich, Max Haberscheidt, Marius Domann und Niklas Wohlleben. Foto: Privat

"Wir wollten es auf keinen Fall auf das letzte Spiel ankommen lassen", sagte TuS-Spielführer Heiko Kehl. "Wir wollten schon gegen Konz gewinnen." Zusätzlicher Anreiz für die Waldböckelheimer war die Vollendung ihrer Serie: In dieser Saison gaben sie zu Hause keinen einzigen Punkt ab. Doch das Konzer Team war nicht gewillt, sich kampflos zu ergeben. Schon im Hinspiel hatte der TuS nur knapp 9:7 gewonnen. So entwickelte sich erneut ein enges Match. "Im Endeffekt waren wir die ausgeglichenere Mannschaft", analysierte Kehl. "Wir waren hinten raus stärker." Je zwei Einzelsiege von Eckhard Wohlleben und Max Haberscheidt im dritten Paarkreuz dokumentierten dies. Haberscheidt setzte mit seinem Dreisatzsieg über Sebastian Klimasch den Schlusspunkt. "Wir waren froh, das Max den Sack zugemacht hat", bekannte Kehl. "Denn das Schlussdoppel hätten wir verloren." Der Spielführer räumte aber auch ein: "Es hätte gar nicht so eng werden müssen." Kehl hatte gegen Maximilian Reinert beim Stand von 10:6 im vierten Satz vier Matchbälle, gab den Durchgang aber noch mit 10:12 ab und verlor auch den fünften Satz. Immerhin gewann Kehl wie auch Michael Altmoos und Marius Domann ein Einzel.

Der Sieg über den SV Trier-Olewig war dann eher eine leichte Übung. Zum einen litt Martin Mossal, die Nummer eins der Gäste, unter starken Rückenproblemen und musste seine Spiele kampflos abgeben. Zum anderen hatte sich Felix Heinemann im Schlussdoppel der Nachmittagspartie gegen die Waldböckelheimer Zweite verletzt, so dass auch er ausfiel. Der Sieg der TuS-Ersten war so nur Formsache.

Meisterschaft und Aufstieg wurden gefeiert bis in den Morgen, und das, obwohl bereits den nächste Titel lockte. Auf der Bein in Idar-Oberstein ging es um den Regionspokal der A-Klasse. Am Start waren beide Waldböckelheimer Mannschaften und der TTC Grün-Weiß Kirn. Nach dem Kirner 4:0-Sieg im Halbfinale gegen die TuS-Zweite kam es zum Endspiel der beiden überragenden Teams der 2. Rheinlandliga. Die Waldböckelheimer setzten in Domann, Haberscheidt und Andrae ihre drei jungen Spieler ein. Das TuS-Trio setzte sich 4:2 durch. Auf Kirner Seite punktete nur Steven Poensgen zweimal. Andrae und Haberscheidt schlugen Bretislav Tyralla, Domann besiegte Eugen Mauter. Vorentscheidend war der 3:2-Sieg des Doppels Domann/Haberscheidt gegen Poensgen/Mauter. Damit hat der TuS auch das Double geschafft. Mit den drei Jungen werden die Waldböckelheimer auch in der Verbandspokal-Endrunde am Sonntag in Asbach antreten.

Einen späten Triumph gab es für die zweite Waldböckelheimer Vertretung am letzten Liga-Spieltag. Mit dem 9:7-Sieg über den SV Trier-Olewig gelangen der TuS-Zweiten doch noch ein Erfolg in dieser Saison. "Wir hatten immer das Ziel, nicht punktlos abzusteigen", sagte Spielführer Patrick Preßnick. "Die Rückenprobleme von Martin Mossal haben uns da natürlich in die Karten gespielt. Am letzten Spieltag waren wir auch so komplett wie noch nie in der gesamten Rückrunde." Auch wenn die Trierer Nummer eins drei Partien kampflos abgab, mussten die Waldböckelheimer noch sechs weitere gewinnen, um den Sieg perfekt zu machen. Da sich alle Spieler an der Punktesammlung beteiligten, sprach Preßnick von einer "super mannschaftlichen Leistung".

Mit dem ersten Erfolg im Rücken wäre der TuS-Zweiten gegen TTF Konz fast noch ein zweiter Coup gelungen. Am Ende verloren die Waldböckelheimer aber 6:9. "Wir sind mit größerem Selbstbewusstsein ins Spiel gegangen", sagte Preßnick. "Wir waren auch motivierter als sonst." Einen starken Auftritt zeigte Niklas Wohlleben. Der Nachwuchsspieler gewann im vorderen Paarkreuz beide Einzel.

Ersatzgeschwächt – Hans-Dieter und Benjamin Fey fehlten – verlor der VfL Kreuznach/Rüdesheim seinen letzten Saisonauftritt beim TTC Zewen mit 2:9. Nur Spielführer Christian Haus gewann ein Einzel. "Zum Glück war der Klassenverbleib schon in trockenen Tüchern", sagte Haus. Der VfL beendete die Runde mit 17:19 Punkten auf dem sechsten Platz. ga