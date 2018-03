Trainer Schmitt schmeißt in der Pause hin

Kein Teaser vorhanden

Mit physischer Überlegenheit, wie sie hier deutlich wird, zwangen die Heiligenstein Crusaders (links) die Thunderbirds in die Knie. Mit einfachen Laufspielzügen erzielten die Gäste zwei Touchdowns. Das reichte.

Foto: Michael Ottenbreit

"Ich habe mich in der Halbzeit als Coach abgewählt", berichtete Jochen Schmitt. "Es gab eine verbale Eskalation, aber nicht nur mit einem Spieler, sondern gleich mit sieben, acht Akteuren. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass ich an die Leute rankomme. Wenn ich eher als störend denn als helfend angesehen werde, muss ich gehen." Schmitt zog sich Trikot und Rüstung aus, sah sich das Treiben von der Bank aus noch eine Zeit lang an, ehe er sich auf den Heimweg machte, um seine Emotionen abzubauen.

Schon eine halbe Stunde vor dem Kick-off hatte Schmitt das Gefühl gehabt, sein Team nehme die Aufgabe auf die leichte Schulter und gehe überheblich in die Partie. Der Trainer prophezeite seinen Spielern, mit dieser Einstellung würden sie verlieren. Schon da hatte er sich heftigen Attacken ausgesetzt gesehen.

Die Crusaders überraschten die Bad Kreuznacher keineswegs mit spektakulären Spielzügen. Mit physischer Präsenz erarbeiteten sich die Gäste über solide Läufe kleine Raumgewinne, die aber in der Summe immer ausreichten, um in Ballbesitz zu bleiben. "Ich habe bei den Heiligensteinern nichts gesehen, was cool aussah", sagte Schmitt. "Aber bei ihrem ersten Touchdown wurde unsere Defense über das Feld getrieben." Die Angriffsformation der Thunderbirds war in der ersten Hälfte nur viermal auf dem Feld. Zweimal musste sie den Platz wieder verlassen, weil der Ballträger das Ei fallen ließ. Einen dieser Fumbles nutzten die Crusaders zum zweiten Touchdown. Es stand 0:15. Immerhin gelang den Gastgebern im Anschluss daran der einzig gute Spielzug der ersten Hälfte. Julius Paster trug den Ball über die restlichen fünf Meter in die Endzone.

Nach Schmitts Abgang übernahm Clayton Klaver das Coaching. Zweimal kamen die Thunderbirds noch in aussichtsreiche Position. Doch zehn Meter vor der Goalline war jeweils Schluss. Es blieb beim 6:15. Gert Adolphi