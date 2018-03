Torstabberührung kostet Jäckels DM-Bronze

Kein Teaser vorhanden

Sprudelparty: André Jäckels im rauschenden Augsburger Wasser. Nach drei Läufen belegte der KSVler bei der DM den vierten Rang.

Foto: Senft – Stefan Senft

Michèle Lobeck hatte mit einer Medaille im Kajak-Einer spekuliert. Schon mehrfach war sie in diesem Jahr bei Top-Regatten im Vorderfeld gelandet. "Sie wäre dran gewesen für eine Medaille", sagte ihr Vater Armin, zugleich Pressewart des RKV. In der Qualifikation (Rang fünf) und im Semifinale unterstrich die 16-Jährige ihre Ambitionen. Dort belegte sie Rang drei – mit deutlichem Vorsprung auf die Siebte, Rebecca Plonka von der SG Nürnberg. "Die hat dann im Finale eine Sternstunde erwischt", erzählte Lobeck. Die Nürnbergerin fuhr mit 121,56 Sekunden allen davon, Michèle Lobeck (140,79) musste sich mit Rang sechs begnügen. Drei Torstabberührungen kosteten sechs Sekunden. "Sie darf aber im Gegensatz zu den meisten Kontrahentinnen 2013 noch einmal in dieser Klasse antreten", erklärte Vater Armin. Auch in der Jugendklasse schickte der RKV zwei Kanuten ins Rennen. Fabian Christmann setzte im Vorlauf ein Ausrufezeichen. Unter 73 Startern kam er auf Rang fünf. Doch im Halbfinale übermannte ihn die Nervosität. Er erhielt 56 Strafsekunden und schied als 34. aus. Milos Jakobi war bereits als 45. im Vorlauf hängen geblieben. "Er ist super gefahren, aber leider nur bis zum zwölften Tor", erklärte Lobeck. In der gleichen Altersklasse war auch Dennis Messemer vom VfL am Start. Platz 18 in der Qualifikation zeigte sein Potenzial, im Halbfinale unterliefen ihm aber vier Torstabberührungen. Rang 22 stand so zu Buche.

Hat auch vor dem Felsvorsprung im Augsburger Eiskanal keine Angst: RKV-Slalomkanutin Michèle Lobeck, die DM-Sechste wurde.

Foto: Hans Jakobi

Da sich Robin Hahn im Vorfeld schwer an der Schulter verletzt hatte, war der KSV nur mit André Jäckels in Augsburg vertreten. Der Hackenheimer gehört seit Jahren zur deutschen Spitze. 2010 holte er sich den Titel, 2012 blieb nur der undankbare vierte Rang. Eine Torstabberührung kostete die Bronzemedaille. Trotzdem durfte er zufrieden sein. Über Platz zehn in der Qualifikation und Rang sieben im Semifinale erreichte Jäckels den hochkarätig besetzten Endlauf, in dem er eine Super-Leistung ablieferte. Jäckels bildete mit Dennis Messemer und Nils Jung von WSF Zweibrücken zudem die RG Rheinland-Pfalz in den Mannschaftsrennen. Unter 35 Teams landete das RLP-Trio auf Rang 14.

Im Vorfeld der DM waren die RKVler an gleicher Stätte beim Vaida-Cup, einer internationalen Rennserie, gestartet. Michèle Lobeck wurde in der Qualifikation Siebte und empfahl sich fürs Finale. Auch dort traf sie eine gute Linie im Augsburger Wildwasserkanal und erreichte Platz vier. Vor ihr lagen nur eine Niederländerin, die spätere DM-Zweite und eine Lokalmatadorin. Auch bei den Jungs waren die Rennen gut besetzt. Tizian Schmitt verpasste das Halbfinale als 30. knapp. Christmann und Jakobi überfuhren die Ziellinie auf den Plätzen 26 und 69. Christmann schlug sich weit unter Wert. Vermutlich steckte ihm das Trainingslager in Bratislava in den Knochen, das der RKV direkt vor dem Vaida-Cup absolviert hatte. Olaf Paare