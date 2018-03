Timo Berneit tritt in Peter Gehrkes Fußstapfen

Kein Teaser vorhanden

Verabschiedete Anna Dogonadze (links) und Steffen Eislöffel (rechts) mit besten Wünschen und Geschenken in Richtung London: Timo Berneit, Leiter des Bundesstützpunkts Trampolinturnen.

Foto: Klaus Castor

Was bedeutet die Olympia-Teilnahme von Anna Dogonadze und Steffen Eislöffel für Ihren Stützpunkt?

Es hat eine riesengroße Bedeutung, wenn zwei unserer Mitglieder bei einem solchen Weltereignis dabei sein dürfen. Das hat etwas mit dem Prestige zu tun, aber natürlich hängen da auch Fördergelder dran. Zudem ist die Nominierung der beiden natürlich eine Bestätigung ihrer tollen Leistungen.

Vor allem Anna Dogonadzes Leistung ist beeindruckend, oder?

Absolut. Viermal bei Olympischen Spielen am Start zu sein, ist etwas Herausragendes und die Belohnung für ihre Mühen.

Sie sind seit ein paar Monaten Nachfolger der MTV-Legende Peter Gehrke. Macht der Job des Stützpunktleiters Spaß?

Sehr viel Spaß. Auch wenn es schwierig ist, sich in diesen Job hineinzufinden. Peter Gehrke hat eine Riesen-Lücke hinterlassen, große Fußstapfen, in die ich treten muss, da er den Stützpunkt aufgebaut hat und über ein großes Wissen verfügt. In diese Fußstapfen zu treten, daran arbeite ich noch.

Die Athleten stehen im Mittelpunkt, ein Stützpunktleiter arbeitet im Hintergrund. Empfinden Sie die Tätigkeit deshalb manchmal als etwas undankbar oder unangenehm?

Nein, ganz und gar nicht. Die Sportler sollen schön im Mittelpunkt stehen. Sie halten schließlich auch die Knochen hin. Und wir wissen alle, dass Trampolinturnen nicht gerade ein Gesundheitssport ist. Ich empfinde die Tätigkeit aber in keiner Weise als unangenehm. Ich mache sie schließlich nicht, um mich zu profilieren, sondern um den Sportlern zu helfen, um sie zu unterstützen.

Sie selbst sind internationaler Kampfrichter im Trampolinturnen. Haben Sie auch auf einen Olympia-Einsatz gehofft?

Nein, das ist noch lange kein Thema. Ich bin zwar jetzt schon seit acht Jahren im internationalen Bereich tätig, habe aber noch nicht die für Olympische Spiele notwendige Lizenzstufe erreicht. Dafür bin ich noch zu kurz dabei. In London sitzen Leute im Kampfgericht, die jahrzehntelang international aktiv sind.

Zum vierten Mal ist Trampolinturnen olympisch. Hat die Aufnahme in das Programm Ihre Sportart nach vorne gebracht?

Ja, allein schon wegen der öffentlichen Aufmerksamkeit hat die Sportart einen Schritt nach vorne gemacht. Schließlich sind die Olympischen Spiele das wichtigste Sportereignis weltweit. Es ist gut und wichtig, da dabei zu sein.

Welches Ergebnis müssen Anna Dogonadze und Steffen Eislöffel mit nach Bad Kreuznach bringen, damit der Stützpunktleiter zufrieden ist?

Allein die Teilnahme von Anna, und das zum vierten Mal in Folge, ist ein großer Erfolg. Alles weitere wäre ein Sahnehäubchen auf dem Sahnetörtchen.

Das Gespräch führte Olaf Paare.