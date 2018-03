Tempo nicht ausgespielt

Kein Teaser vorhanden

Zunächst schlug sich sein Team wacker und bot den routinierten Alzeyerinnen Paroli. Bis zum Stand von 10:10 wechselte die Führung ständig. Erst kurz vor der Pause, als sich die Gäste eine Zwei-Minuten-Strafe einhandelten und der Kontrahent einen Siebenmeter verwandelte, verschafften sich die Alzeyerinnen einen Vorsprung. Nach dem Seitenwechsel bauten sie die Führung auf sieben Tore aus (20:13). Dabei halfen ihnen nicht nur ihre Erfahrung, ihre Abgebrühtheit und ihre körperliche Überlegenheit. Sie profitierten auch davon, dass die Bad Sobernheimerinnen nur schwer zurück ins Spiel fanden und es selten schafften, ihre Schnelligkeit zu nutzen. "Wir müssen daran arbeiten, dass wir das, was wir uns in der ersten Hälfte erspielen, nicht so einfach wegwerfen", resümierte Lang. Dennoch war die Partie für ihn ein guter Test kurz vor dem Start der Rheinhessenliga-Saison.

Dem Coach imponierte, dass sich seine Spielerinnen nicht aufgegeben und weitergekämpft hatten. Die Treffer für den HSV Sobernheim erzielten Greiner (7/3), Kurz (4), Barth (3), Desch (2), Reiff (1), Schmöckel (1) und Lang (1). tip