Shalimov hat sich bei der HSG Irmenach abgemeldet

Auf dem Sprung nach Luxemburg? Maxim Shalimov (am Ball) wirft keine Tore mehr für die HSG Irmenach und hat sich beim Rheinlandligisten vom Spielbetrieb abgemeldet.

Foto: Joachim Hähn

HSG Irmenach/Kleinich/Horbruch

Nach Nico Gedert (hört aus beruflichen Gründen auf) hat mit Maxim Shalimov ein weiterer Leistungsträger Irmenach den Rücken gekehrt. Der 34-jährige Russe hat sich abgemeldet. "Er will den Aufwand nicht mehr betreiben, so lautet seine Begründung", sagt Trainer Markus Bach. Ob das der Wahrheit entspricht? Dem Vernehmen nach wird Shalimov mit einem Klub in Luxemburg in Verbindung gebracht. "Ich weiß nicht, was Max plant", sagt Bach. "Dazu möchte ich aber auch nicht mehr viel sagen." Bach schaut lieber auf das ihm zur Verfügung stehende Personal – und das macht ihm auch Sorgen, denn mit Matthias Faust und Johann Sveinsson sind beide Linksaußen bereits verletzt. Beim Isländer besteht der Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall, Faust wurde vor einigen Tagen am Meniskus operiert und fällt bis Oktober aus. Immerhin fügen sich die Neuen gut ein: Bei den Rückkehrern Timo Stoffel und Björn Gerhard (beide kamen aus Gösenroth) war das zu erwarten. Spaß macht Bach vor allem der junge Manuel Schell, der in der Vorsaison beim TV Mülheim in der A-Junioren-Bundesliga gespielt hat und im Rückraum mehr als eine Alternative darstellen kann. Gegen den Oberliga-Aufsteiger TV Bitburg verlor Irmenach im Test mit 30:36. Vor einer Woche gewann die HSG überraschend ein Einladungsturnier in Weibern. Am heutigen Samstag (18 Uhr) steht in der Kleinicher Hirtenfeldhalle der Test gegen Oberligist Völklingen an.

SG Gösenroth/Laufersweiler

"Es läuft rund", lautet das erste Fazit vom neuen SG-Trainer Daniel Fellenzer: "Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut." Auch der Torschützenkönig der Vorsaison, Florian Hübner, steht ihm weiter zur Verfügung. "Flo wird weiter mitspielen, er ist im Training", sagt Fellenzer. Allerdings ist Hübner der Trainer der Gösenrother Frauenmannschaft, die nun ebenfalls in der Rheinlandliga spielt. Da kann es zu Terminkollisionen kommen. Froh ist Fellenzer zudem, dass Christoph Kessler und Juri Saidensal wieder am Ball sind. Zudem kamen noch zwei externe Neue: Jannik Stürmer ist ein zwei Meter großer Linkshänder, er wechselte vom Landesligisten Morbach. Auch Torhüter Marvin Martin schloss sich der SG an. Er sieht in Gösenroth bessere Chancen zu spielen als bei seinem Ex-Klub Kastellaun.

HSG Kastellaun/Simmern

Burkhard Born folgte als HSG-Trainer auf Daniel Fellenzer und ist einigermaßen zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung: "Die Leistungsbereitschaft ist da, die Trainingsbeteiligung könnte dagegen besser sein. Aber das ist wohl in vielen Vereinen so." Fast immer im Training ist Dominic Wagner, aber nur als "Statist" wie Born sagt: "Er kann ein wenig mit dem Ball machen, aber an ein normales Spiel ist noch nicht zu denken." Rückraum-Ass Wagner verletzte sich vor rund 18 Monaten schwer am Knie. "Auch in diesem Jahr wird Dominic nicht mehr spielen", sagt Born. Auch der andere Wagner im HSG-Team, Youngster Manuel, dürfte Kastellaun nur noch sporadisch zur Verfügung stehen aus Studiengründen. Gegen Rheinhessen-Klub Bingen verlor Kastellaun mit 21:32, heute (17 Uhr) gastiert die HSG zum Test beim Nahe-Klub HSV Sobernheim. Michael Bongard