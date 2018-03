Sascha Kontic übernimmt auch die VfL-Männer

Kein Teaser vorhanden

Engagiert am Spielfeldrand: Sascha Kontic, der neue Trainer der Regionalliga-Basketballer des VfL Bad Kreuznach.

Foto: Klaus Castor

Mit seiner Verpflichtung blicken die Luchse freudig der neuen Saison entgegen. Kontic ist als Frauen-Trainer mit den abteilungsinternen Abläufen vertraut und engagiert sich neben seiner Trainertätigkeit zusätzlich als Vorstandsmitglied. "Wir kaufen also keine Katze im Sack, sondern haben uns für einen bekannten und geachteten Trainer entschieden", erklärte Felix Borngässer, Pressereferent der Basketball-Abteilung. Der VfL war in der Trainerfrage unter Zugzwang geraten, nachdem ein heißer Kandidat mit Bundesliga-Erfahrung kurzfristig abgesagt hatte.

Viele der Spieler kennen Sascha Kontic noch aus seiner Zeit als Jugend- und Männertrainer in Kirchheimbolanden und Treis-Karden. In Kirchheimbolanden leitete Kontic wie nun in Bad Kreuznach das Regionalligateam. Er ist also mit dem Parkett, auf dem die Luchse seit der vergangenen Saison auflaufen, vertraut. Seiner neuen Aufgabe sieht Kontic sehr erfreut entgegen: "Ich hatte im vergangenen Jahr ja schon einmal das Vergnügen, für Stephan Breckheimer auszuhelfen, und die Chemie mit dem Team hat gestimmt. Da war die Entscheidung, jetzt die Trainerstelle zu übernehmen, relativ einfach."

Der Regionalliga-Kader, der von Zugang Tim Becker und USA-Rückkehrer Benjamin Ferri verstärkt wird, hat die Vorbereitung auf die Saison aufgenommen. "Wir sind heiß auf die kommende anstrengende Saison und freuen uns auf Sascha", lautet der allgemeine Tenor in der Mannschaft.

Teammanager Steffen Oberst zeigt sich ebenfalls zuversichtlich und freut sich, dass die Trainerfrage geklärt ist: "Spielerisch sind die Jungs auf der Höhe, und wir sind zuversichtlich, dass Sascha da nun den nötigen taktischen und technischen Feinschliff reinbringen wird, um gut vorbereitet in sieben Wochen beim ACT Kassel in die Regionalliga-Saison einzusteigen."

Kontic gibt übrigens das Frauen-Team nicht ab. "Der Spielplan wurde so gestaltet, dass es nicht zu Überschneidungen kommt. Sascha kann also beide Teams betreuen", erklärt Borngässer. Die Frauen spielen nach dem Abstieg in der Landesliga und arbeiten nach dem Abgang zahlreicher Leistungsträgerinnen an einem Neuaufbau.

Das erste Heimspiel der Luchse in der kommenden Saison steigt am 15. September in der Sporthalle der Martin-Luther-King-Schule. Dann wird der BBC Horchheim zu Gast sein. feb/olp