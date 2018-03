Premieren über Premieren bei der 28. Turnierauflage

Kein Teaser vorhanden

Entschlossen: Die Spielerin des BBC Horchheim (am Ball) zieht im Leistungsklassen-Finale an ihrer Gegnerin aus Opladen vorbei.

Foto: Klaus Castor

Besonders erfreulich für die Organisatoren: Von den 60 gemeldeten Teams traten alle an. "Ich glaube, es ist das erste Mal, dass keine Mannschaft abgesagt hat", sagte Ranallo. Das erleichterte ihm und Fabian Bruns, die gemeinsam die Turnierleitung innehatten, die Arbeit ungemein. Premiere Nummer drei betraf die Organisation. Michael Busser hatte das Großereignis wie in den Vorjahren sportlich vorbereitet, doch aus beruflichen Gründen konnte er am Wochenende nicht dabei sein. "Deshalb hat er die Verantwortung in unsere Hände gelegt", erzählte Ranallo mit einem Schmunzeln im Gesicht. Er hatte allen Grund zur Freude, denn aus organisatorischer Sicht lief alles reibungslos. Lediglich ein Team war verspätet angekommen, weil es bei der Anreise im Stau gestanden hatte. Zu einer Kuriosität kam es gestern Morgen. Die Biblis Ballers hatten es geschafft, in der falschen Halle aufzulaufen und hatten es dann mit dem falschen Gegner aufgenommen. Doch von solchen Kleinigkeiten ließ sich keiner die Laune verderben.

Ranallo und Bruns hielten nicht nur die Fäden in der Turnierzentrale in den Händen, sie waren auch sportlich aktiv und mischten bei den Old Luchsen All Stars mit. Zu den Stammspielern der illustren Truppe gehört auch der aus Hamburg "importierte" Marco Bechtoldt. Der Erfolg der Old Luchse in der Standardklasse hielt sich indes in Grenzen. "Wir haben nicht gespielt, man hat mit uns gespielt", kommentierte Ranallo die drei Niederlagen vom Samstag. Immerhin setzten sie sich gestern Morgen deutlich gegen die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen durch – der 70:43-Erfolg ein versöhnlicher Abschluss für die Mannschaft, die im Endklassement Rang 21 belegte.

Die letzte Neuerung, aber die wohl sportlich wertvollste, betraf das Schiedsrichter-Camp, das seit einigen Jahren eine feste Größe beim Turnier ist. Für die Interessengemeinschaft der Bundesliga-Schiedsrichter (IGBS) ist die Veranstaltung eine ideale Gelegenheit, sich auf die Saison vorzubereiten. Da die Resonanz dieses Mal so groß war – 72 Referees und 15 Coaches waren gekommen – wurden erstmals alle Partien von ausgebildeten Schiedsrichtern geleitet, also auch die Spiele der Standardklassen. "Das ist eine tolle Sache für das Niveau des Turniers", sagte Ranallo und fügte hinzu: "Das ist eine typische Win-win-Situation. Wir haben was davon, weil die Qualität des Turniers steigt, und die Schiedsrichter haben was davon, weil sie Spielpraxis sammeln können." Die VfLer wären natürlich froh, wenn auch in Zukunft sämtliche Partien von den IGBS-Schiris gepfiffen würden.

Ranallos einziger Kritikpunkt betraf die Sporthallen. "Das waren immer solche Schmuckstücke, jetzt kann man sehen, wie die Hallen anfangen zu verkommen. Das ist ganz traurig", bedauerte der Turnierleiter und ergänzte: "Es wird Zeit, dass sich die Kreuznacher Vereine zusammentun und etwas dagegen unternehmen." Wenn sich die Situation weiter verschlechtert, so Ranallos Befürchtung, könnte in ein paar Jahren das Jahrmarktsturnier in Gefahr sein.

Doch zurück zur Gegenwart. Sportlich verlief das Großereignis auf gutem Niveau. Trotz der tropischen Temperaturen in den Hallen leisteten sich die Teams teils spannende Duelle. Beispielsweise im Finale der Männer-Standardklasse, in dem sich die TG Hanau II und der BC Mess gegenüberstanden. Die Hanauer, jüngst in die Oberliga aufgestiegen, behaupteten sich mit 56:52 gegen die Luxemburger. Noch enger ging es im Leistungsklassen-Finale der Frauen zu. Der BBZ Opladen und der BBC Horchheim, beide in der Regionalliga beheimatet, lieferten sich einen offenen Schlagabtausch – mit dem besseren Ende für die Horchheimerinnen, die mit 33:32 gewannen. Für das Team von Trainer Joe Robisch war es allerdings ein teuer erkaufter Sieg, denn zwei Spielerinnen schieden während des Finales verletzt aus. "Jetzt müssen wir warten, was der Arzt sagt", erklärte Robisch. Sein Fazit zum Turnier: "Es war schon hart, vor allem bei den Temperaturen." Doch er gewann den Sauna ähnlichen Bedingungen durchaus Positives ab: "Es hat den Vorteil, dass man sich nicht so lange aufwärmen muss."

Aufgrund der Hitze zog es die Basketballer in den Spielpausen verstärkt ins Freie. Schattige Plätze rund um die Sporthallen waren heiß begehrt. So mancher bevorzugte auch in den Nächten eine Schlafstätte unter freiem Himmel. Das 28. Turnier dürfte nicht nur wegen der rekordverdächtigen Temperaturen in die Geschichtsbücher eingehen, sondern auch aufgrund der vielen Premieren. Tina Paare