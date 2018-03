Offermann hat 0,02 Sekunden Vorsprung

Kein Teaser vorhanden

Prominente Teilnehmerin: Lena Kreling (RFV Rüsterbaum Waldalgesheim) startete auf ihrem Pferd Fit For Fun beim M-Springen in Rehbach. Die erst 14-jährige Amazone gehört dem Bundeskader an und nimmt an der Europameisterschaft in der Altersklasse "Children" in Wien teil.

Foto: Reinhard Koch

Es wurde aber denkbar knapp, denn gerade einmal 0,02 Sekunden dahinter, bei ebenfalls null Fehlern, rangierte Nadja Plavcic (Billigheim) auf San Remos Boy auf Platz zwei. Sie hatte bereits das M-Springen am Samstag für sich entscheiden können. Desiree Blödel (Framersheim) auf Nabucco schnappte Lokalmatador Michael Schneberger auf Celine Cequest den dritten Rang weg. Beide blieben ebenfalls ohne Abwurf. Dabei führte Schneberger im Normalparcours noch das Feld mit 32 Startern an.

Acht Reiterpaare hatten sich für die Siegerrunde qualifiziert, vier davon fehlerfrei. "Diese Prüfung war so spannend wie schon lange nicht mehr", schwärmte denn auch "Altmeister" Günter Offermann, der seinen Junior lautstark anfeuerte. Parcourschef Jochen Raschdorf hatte zehn Hindernisse mit 13 Sprüngen aufgebaut, darunter eine dreifache und eine zweifache Kombination.

Überhaupt war das Turnier zum runden Geburtstag des Vereins eine Veranstaltung der Superlative, denn den mehr als 1000 Nennungen im Vorfeld zu den 28 Prüfungen folgten auch tatsächlich ungewöhnlich hohe Starterzahlen. Für den RV-Vorsitzenden Peter Kessel und seinen Stellvertreter Uli Kowalski-Hildebrand sowie die vielen Mitstreiter des RV war das organisatorisch kein Problem. Auch in der Meldestelle mit Rolf Becker und Susan Oehme kam absolut keine Hektik auf.

An den sportlichen Erfolg von Marcel Offermann und die guten Ergebnisse vom Samstag – wir berichteten bereits ausführlich – knüpften weitere Rehbacher Reiter an. Axel Bohr etwa, der zu seinem anstrengenden Parcoursdienst so ganz nebenbei mit Lucky Lea auch noch die Springprüfung der Klasse A gewann. Oder Tanja Kessel auf Germans Grace, Kristin Jedermann auf Concerto sowie Selina Schott auf Quinta und Sandra Dietrich auf Cesana, die Plätze auf dem Siegertreppchen beim Springen verbuchten. Beachtenswert ist auch der zweite Platz von Lisa Krojer auf Renoir in der Dressurprüfung der Klasse L.

Gelohnt hat sich die Teilnahme am Rehbacher Turnier auch für die ungarische Gastreiterin Aliz Della Donna, die auf ihrem Pferd Rasti nicht nur die Springprüfung Klasse L für sich entscheiden, sondern sich auch bei weiteren Springen sehr gut platzieren konnte. Und einen hohen Stellenwert hatte natürlich auch der Erfolg des Rehbacher Nachwuchses. Zoe Pfeiffer auf Top Manolo und Emily Albrecht auf Goldkrone siegten in der Pony-Führzügel-Klasse, Timo Hildebrand auf Goldkrone schaffte Platz zwei.

Von unserem Mitarbeiter

Reinhard Koch