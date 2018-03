Murmeltor entscheidet

Kein Teaser vorhanden

Der VfL musste viele Stammspieler ersetzen, deshalb feierte Dominic Ginkel sein Debüt im Männer-Team. In der ersten Hälfte stand die Abwehr um Thorsten Zeuner kompakt, ließ die Wormser Stürmer nicht zur Entfaltung kommen. Der VfL kam zu Kontermöglichkeiten, kurz vor der Pause parierte der TG-Keeper einen Heber von Jonas Reutershan gekonnt.

Nach dem Wechsel ließ sich der VfL weit in die eigene Hälfte drängen und kassierte prompt in der 40. Minute das 0:1. "Dieses Murmeltor war die spielentscheidende Szene", analysierte Metz. Sein Team konnte sich nur noch selten befreien. Zudem war bei den Hausherren nun der Knoten geplatzt, sie waren im Schusskreis viel gefährlicher und kamen zu weiteren Treffern (43., 65., 67.). Beim Stand von 0:2 hätte der VfL allerdings durch Georg Schmidt und Michael Kachel verkürzen können. "Wir hatten am Ende nicht mehr viel entgegenzusetzen, waren konditionell unterlegen und sind auseinandergebrochen", bemängelte Metz. Ein Lob gab es für die Abwehr-Routiniers Marcel Janson, Schmidt und Zeuner. hwh/olp

VfL: Dilly – Zeuner, Diehl, Weyl, Ginkel, Janson, Wach, Grüßner, Kachel, Reutershan, Schmidt.