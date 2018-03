Müller erreicht Ziel

Kein Teaser vorhanden

Ein häufiges Bild: Der Seat Leon Supercopa (Startnummer 135) von Klaus Müller und seinem Team musste einem höherklassigen Fahrzeugen beim Überrunden Platz machen.

Foto: Martin Brock – privat

Das Seat-Trio sah zum dritten Mal in Folge die Zielflagge. In diesem Jahr vertraute das Team erneut einem Motor, mit dem es bereits vor zwei Jahren das Rennen absolviert hatte. Motorenprofi Peter Murr hatte das Aggregat zuvor komplett überholt. "Wenn wir das nicht hätten machen lassen, wäre uns der Motor unter Umständen kurz vor Schluss um die Ohren geflogen", sagte Müller. So erging es einem BMW-Team, das den Boliden 30 Minuten vor dem Ende mit einem Motorschaden abstellen musste. Müller und seine Mitstreiter erreichten dagegen den Zielstrich – trotz einiger Widrigkeiten. So war das Rennen geprägt vom Kampf der leistungsstarken GT3-Fahrzeuge um den Gesamtsieg. Die Fahrer in den schwächeren Autos mussten ständig in den Rückspiegel schauen, um ein ordnungsgemäßes Überrunden zu ermöglichen. Durch das Gerangel um die Positionen und die überwiegend harte Fahrweise manövrierten sich zahlreiche Piloten in die Leitplanke. Die Seat-Piloten mussten deshalb darauf achten, ihr Auto nicht durch umherliegende Trümmerteile zu beschädigen. Das gelang größtenteils, aber nicht immer. In der Nacht verbuchte das Team zwei Reifenplatzer. "Zum Glück ist nicht viel kaputt gegangen", erklärte Kittelmann. Nachdem die Reifen gewechselt worden waren und die Crew von Mathol Racing alles überprüft hatte, konnte es weitergehen. Nach 24 Stunden landeten Müller und seine Mitstreiter auf dem siebten Platz der Klasse SP3T für Fahrzeuge bis zwei Liter Hubraum mit Turboaufladung. "Unser Auto hat super gehalten, nun feiern wir den Erfolg und planen den nächsten Einsatz", sagte Müller abschließend.