MTV-Familie ist stolz auf Anna Dogonadzes Auftritt

Gebannt blicken alle auf die große Leinwand, die normalerweise zu Trainingszwecken eingesetzt wird. Nun sehen sie das strahlende Lächeln von Anna Dogonadze beim stimmungsvollen Einmarsch der Turnerinnen. Erstmals brandet Applaus auf. Ein zweites Mal, als MTV-Trainer Steffen Eislöffel eingeblendet wird. "Die haben richtig Spaß in London", weiß Eislöffels Ehefrau Ingrid, stellvertretende MTV-Abteilungsleiterin, zu berichten. "Steffen war mit anderen Trainern und Psychologen in einem Haus. Da hat er sich viel unterhalten und austauschen können."

Die erste Übung von Anna Dogonadze, die Pflicht, steht an. Alle drücken die Daumen, halten die Hände vors Gesicht, springen förmlich jeden der zehn Sprünge in irgendeiner Form mit. Anna Dogonadze turnt ordentlich, aber nicht perfekt. Ausgerechnet in der Pflicht, die ihr besser liegen sollte als die Kür, gerät sie in Rückstand. Nur Platz zehn. Dabei sind doch Rang acht und damit das Finale das große Ziel. Die ersten Sorgenfalten machen sich breit bei den Anhängern. Aurelia Eislöffel, die Tochter des Trainers, versprüht dagegen gute Laune. Mit ihrer Vuvuzela, die mit einer Deutschlandfahne geschmückt ist, bläst sie zur Attacke. Die folgt auch prompt in London. Anna Dogonadze zeigt eine ganz starke Kür. Die Fans in der ersten Reihe reißen die Arme hoch, jubeln laut. Als Anna Dogonadze ihren Coach "Eisi" in der TV-Zone in London knuddelt, lachen alle in der Halle in Bad Kreuznach. Hier wissen sie um das vertrauensvolle, freundschaftliche Verhältnis, das die beiden über die Jahre zu einem so erfolgreichen Athletin/Trainer-Gespann hat wachsen lassen.

Hoffnung keimt auf, Rang acht ist wieder in Reichweite. Die folgenden Turnerinnen können Anna Dogonadze nicht überholen, doch dann kommt die Weltelite. Die Chinesin zieht vorbei, keine Überraschung. Die besseren Endwertungen der Konkurrenz aus Georgien und Russland waren dagegen nicht eingeplant. Auch die beiden Kanadierinnen lassen nichts anbrennen. Anna Dogonadze ist draußen, wird am Ende Zehnte. "Sie hat zwei ganz hervorragende Übungen abgeliefert. Wir sind sehr stolz auf ihre Leistungen", sagt Stützpunkt-Chef Timo Berneit. Von Enttäuschung könne keine Rede sein.

Das sehen alle in der MTV-Halle so, auch wenn sie Anna Dogonadze natürlich die Finalteilnahme zum Abschluss ihrer olympischen Karriere gegönnt hätten. "Es hat nicht sollen sein", hadert Stephanie Bucher auf ihrer Couch ein wenig. "Schade, dass es nicht geklappt hat. Aber schon die Teilnahme war ein Erfolg. Und Anna hat den MTV, Bad Kreuznach und Deutschland in London würdig dargestellt", erklärt MTV-Präsident Carsten Eider. Ingrid Eislöffel ergänzt: "Anna hat 20 gute Sprünge gemacht. Das hatte sie sich vorgenommen. Damit kann sie zufrieden sein. Der Finaleinzug stand ja eh schon auf der Kippe. Dafür hätte sie in der Pflicht mehr Punkte holen müssen. Dazu war ihre Übung aber ein bisschen zu flach."

Nicht nur die Offiziellen hatten genau hingeschaut, sondern auch die Teamkolleginnen von Anna Dogonadze. Carina Baumgärtner, die mit der 39-Jährigen 2010 in Metz Synchron-Weltmeisterin geworden war, erkannte: "Anna hat super geturnt. Sie hat das gezeigt, was sie auch im Training gemacht hat, hat das Beste herausgeholt." Dass es trotzdem nicht zum Finale gereicht hat, hatte zwei Gründe: die Schwierigkeit und die Höhe. Obwohl Anna Dogonadze in Pflicht und Kür zusammen 1,5 Haltungspunkte mehr erhält als die Achte, die Russin Victoria Voronina, liegt sie am Ende 0,6 Punkte hinter ihr. 1,4 Punkte verliert die Bad Kreuznacherin über den Zeitfaktor und damit die Höhe der Übung, 0,7 über den Schwierigkeitswert. "Es ist unglaublich, wie hoch die anderen gesprungen sind", schwärmt Carina Baumgärtner. Das Kompliment für einen "Wettkampf auf hohem Niveau" bekommt so noch eine zweite Bedeutung.

Auch Jessica Simon findet, "dass Anna das gut gemacht hat". Sie hat den Wettkampf mit besonderem Interesse verfolgt, will sie doch in vier Jahren in Rio de Janeiro in die Fußstapfen ihrer Teamkollegin treten und Deutschland bei Olympia vertreten. "London kenne ich schon, Rio noch nicht, und Rio soll eher reizvoller sein", sagt sie mit einem Augenzwinkern. "Wir sind auch in Zukunft gut aufgestellt, für Rio sieht es ja ganz gut aus", ergänzt Stephanie Bucher. Neben Jessica Simon gilt Martin Gromowski bei den Männern als heißer Anwärter. Stephanie Bucher: "Zwei MTV-Turner bei Olympischen Spielen zu haben, ist unser großes Ziel."

Die Vorbereitungen laufen. Steffen Eislöffel hat mit dem Deutschen Olympischen Sportbund bereits Meilenstein-Gespräche geführt. Und auch Berneit ist bereit, in die Hände zu spucken: "Nach den Spielen ist schließlich vor den Spielen." Anna Dogonadzes Abgang von der olympischen Bühne ist da gerade einmal fünf Minuten alt. Sie bilanziert ihren Auftritt so: "Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Wettkampf verletzungsfrei zu Ende turnen konnte. Mit dem zehnten Platz bin ich sehr zufrieden, bin auch stolz darauf, dass es beinahe mit der Finalteilnahme geklappt hätte. Die Turnerinnen, die sich vor mir platziert haben, waren aber einfach besser."

In den nächsten Tagen wird sie das Erlebnis Olympia auskosten, will Wettkämpfe besuchen und befreundete Sportler unterstützen. In der nächsten Woche reist sie dann zurück nach Deutschland – auf dem Traumschiff. Wie es sich für die Grande Dame des Trampolinsports gehört. Und wetten, dass Teamkollegen und Freunde sie dann zu Hause wieder herzlich in ihre Arme schließen – im "Wohnzimmer" auf dem Rose-Barracks-Gelände, in dem alle so mitgefiebert haben.

Von unserem Redakteur Olaf Paare