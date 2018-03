MTB-Cup in Klotten: Frohn nimmt das Missgeschick gelassen

Kein Teaser vorhanden

197 Radsportler gingen beim zweiten Klottener Mountainbike-Cup an den Start – und das waren mehr als doppelt soviele wie bei der Premiere vor einem Jahr.

Foto: Alfons Benz

Insgesamt 197 Mountainbiker hatten den Weg auf das Sportgelände auf den Moselhöhen über Klotten gefunden und bescherten dem veranstaltenden TuS Klotten nach 80 Starten bei der Premiere damit einen unerwarteten Teilnehmerrekord. Entsprechend zufrieden zeigte sich Cheforganisator Michael Schrader vor dem Startschuss durch Ortsbürgermeister Hans-Gerd Loosen: "Mit diesem Andrang hätte ich nach dem starken Regen am Samstag nicht gerechnet. Wir hatten heute alleine mehr als 50 Nachmeldungen."

Nach den Zieleinläufen war ihm die Freude allerdings für kurze Zeit vergangen. Gesorgt dafür hatte ein etwas indisponierter Streckenposten, der einige Fahrer aus der Spitze der Langstrecke kurz vor dem Ziel falsch geleitet und auf eine dritte Runde geschickt hatte. Besonders betroffen davon war der Topfavorit Frohn, der das Feld mit weitem Vorsprung angeführt hatte. So wollte der Trierer Ulrich Klose (Focus Rapiro Racing) nach 2:23:10 Stunden gar nicht glauben, dass er als Erster über den Zielstrich gefahren sein sollte: "Da muss ich aber aus Versehen gewonnen haben, denn der Mathias war doch weit vor mir."

Weil auch andere Fahrer aus der Spitzengruppe davon betroffen waren, entschloss sich Schrader in Absprache mit den betroffenen Sportlern kurzfristig, dieses Missgeschick im Sinne des fairen Sports in der Ergebnisliste zu korrigieren. Mit einer Laufzeit von 3:20:48 Stunden wurde Frohn mit einem Drittel mehr an Strecke zum Sieger erklärt. Der nahm das sehr gelassen und gut gelaunt auf und hatte dazu eine besondere Sicht der Dinge: "Solche Patzer passieren schon mal. Ich muss den Veranstalter aber ausdrücklich loben, dass er so schnell darauf reagiert hat. Von der Strecke war ich positiv überrascht. Sie war richtig hart und hatte wunderschöne Singletrails und eine Passage mit einem Hammerblick auf die Mosel. Den durfte ich jetzt sogar dreimal genießen. War doch auch nicht schlecht, oder?" Als Dritter gewertet wurde Ragnar Wirtz (RV Schwalbe/2:24:20). Bester Fahrer aus dem COC-Kreis war Tim Greis vom MTB-Club Zell als Siebter (2:30:29): "Damit hätte ich nicht gerechnet, denn mein Start war nicht gut und ich hatte für die rutschigen Abschnitte nicht das richtige Profil aufgezogen", sagte Greis.

Keinen Zweifel gab es an der Siegerin über die Langstrecke. Die 36-jährige Ulmenerin Dietzen gewann nach 2:46:16 Stunden souverän vor Daniela Gerhards (RC Herschbroich/2:59:06). "Mir hat das Rennen und die tolle Strecke richtig Spaß gemacht, auch wenn mir einige Rumpelacker zum Schluss nochmals die letzten Körner gezogen haben", war sie mit sich und dem Renntag zufrieden.

Zur Kurzstrecke: Sieger Kersten fuhr nach 1:15:18 Stunden vor den beiden Betzdorfern Lukas Holtkamp (1:18:21) und Robert Traupe (1:18:36) ins Ziel. Hier hielten Dirk Marinus (MTB Club Zell/ 1:30:48) und Oliver Beck (RSC Untermosel/1:30:50) die einheimischen Fahnen auf den Plätzen 19 und 20 hoch. Allerdings fuhren beide nicht auf Platzierung, sondern nutzten das Rennen als intensives Training für den in drei Wochen auf dem Plan stehenden "Inferno", einem der spektakulärsten Ausdauerwettkämpfen in den Schweizer Bergen. Die Frauenwertung beim Klottener Mountainbike-Cup dominierten die Betzdorfer Jugendfahrerinnen Traupe (1:38:11) und Vanessa Schmidt (1:39:55).

Von unserem Mitarbeiter

Alfons Benz