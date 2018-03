Marlene Renner rettet Remis

Kein Teaser vorhanden

Gestern führte der KHC mit 2:0. Beide Treffer waren super herausgespielt. In der zehnten Minute fuhren die Bad Kreuznacherinnen einen Konter wie aus dem Bilderbuch. Die Torfrau wehrte den ersten Schuss ab, gegen den zweiten aber war sie machtlos. Elena Hofmann zimmerte die Kugel mit viel Elan in die Maschen. Auch Lisa Rothländer durfte sich in die Torschützenliste eintragen. Nach toller Kombination über Lisa Zimmermann und Vanessa Braun schloss die Leistungsträgerin kompromisslos ab. 33 Minuten waren da gespielt. Sekunden vor der Pause gelang Hanau der Anschluss. "Eine dumme Variante, wir waren zu einem ungünstigen Zeitpunkt unachtsam", haderte KHC-Trainerin Hanne Zöller.

Nach dem Wechsel nahmen die Gastgeberinnen das Heft des Handelns in die Hand, erspielten sich viele Chancen und sechs Ecken, die eine ausgezeichnete Torfrau Marlene Renner aber entschärfte. "Ohne Marlene hätten wir kaum gepunktet", lobte Hanne Zöller. Zweimal klärte zudem Lisa Rothländer auf der Linie. Den Ausgleich, der mitten in der Hanauer Drangphase fiel (69.), konnte aber keine KHClerin verhindern. "Das 2:2 war leistungsgerecht. Ich bin mit unserer Vorstellung sehr zufrieden. Ordnung, Laufbereitschaft, Zugriff auf die Gegenspielerinnen, das hat alles gepasst", erklärte Hanne Zöller. Vor allem die neu formierte Abwehr stand. Doro Luik machte dort ein klasse Spiel. Allerdings war der Punkt teuer erkauft: Kim Zimmermann verletzte sich an ihrem nicht vorbelasteten Knie schwer.

Die Hanauer Leistung war eine deutliche Steigerung zur Partie in Frankfurt. Beim 0:6 gewährte der KHC den Gastgeberinnen vor allem in der Mitte zu viele Räume. Die zentrale Eintracht-Mittelfeldspielerin Annika Wiese eröffnete die Saison mit einem Hattrick (9., 12., 23.). Nach dem Wechsel erhöhte der Zweitliga-Absteiger (47., 61., 79.), der viel mit Pressing arbeitete. "Ich möchte meine Mädels in Schutz nehmen. Es gibt Angenehmeres, als zum Auftakt bei der Eintracht zu spielen", sagte Hanne Zöller. olp

Kreuznacher HC: Renner – Rothländer, Schäfer, K. Zimmermann, N. Braun, Luik, Hofmann, Czerwonatis, Scheer, von Versen, V. Braun, Goldmann, L. Zimmermann, Schnurbuch, Cunningham, Arend, Ohliger.