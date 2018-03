Luxemburger triumphieren im Guldentaler Sand

Kein Teaser vorhanden

Ein gutes Team: Magdalena Becker (blaues Shirt) vom VSC Guldental und Sofie Eckle bewiesen beim B-Turnier ihre Stärken. Im Finale zogen sie jedoch gegen zwei Luxemburgerinnen knapp den Kürzeren.

Foto: Michael Ottenbreit

Schon in den Vorjahren hatte das Interesse der Beachvolleyballer nachgelassen. Doch warum der Einbruch in diesem Jahr so massiv war, lässt sich nur schwer sagen. "Die Rheinland-Pfalz-Serie, die der Verband ins Leben gerufen hat, wird immer unattraktiver", erklärte Link und fügte an: "Wir müssen uns aber auch selbst in den Hintern treten. Für nächstes Jahr müssen wir uns was überlegen, um die Turniere attraktiver zu machen, müssen die Werbetrommel mehr rühren und Möglichkeiten wie Facebook nutzen." Denn eines ist klar: Haben die Beachvolleyballer erst einmal den Weg auf die Anlage gefunden, sind sie mit Engagement und Spaß bei der Sache und liefern sich sehenswerte Duelle.

Aus qualitativer Sicht war das B-Turnier stark besetzt. In Roman Richtarik war der luxemburgische Meister von 2011 am Start. Gemeinsam mit Thierry Decker musste er sich allerdings mit Rang fünf begnügen. Den Sieg in der Männerkonkurrenz sicherten sich Gorbatiouk Nazarii und Janis Freidenfels. Letzterer hat schon in der ersten französischen Liga gespielt und an der Beach-World-Tour teilgenommen. Im Halbfinale hatten es Lokalmatador Joschka Link und Sebastian Korbach (SC Ransbach-Baumbach) mit den späteren Gewinnern aufnehmen müssen. Link und Korbach, die erstmals seit acht Jahren wieder zusammen antraten, verkauften sich teuer, mussten sich aber knapp mit 1:2 geschlagen geben. Dafür behielten sie im Spiel um Platz drei gegen Tom Meres/ Joey Thies (ebenfalls Luxemburg) die Oberhand, und auch ihre Gruppenspiele hatten sie souverän gemeistert. Tim Magdic und Sebastian Lange, das zweite VSC-Duo, begnügte sich mit dem achten Platz.

Acht Teams gingen auch bei den Frauen an den Start, darunter fünf Spielerinnen des VSC. Zita Hill und Susanne Römer, die eigentlich tags zuvor bei den Senioren hatten mitmischen wollen, waren gegen die "jungen Hüpfer" chancenlos und wurden Achte. Die Schwestern Julia und Gloria Hill kamen auf Platz vier. Zweite wurden die Guldentalerin Magdalena Becker (siehe auch "Platz in Top Ten...") und Sofie Eckle vom VBC Haßloch. Die DM-Teilnehmerinnen verloren im Finale gegen die Luxemburgerinnen Norma Zambon/Anne Grethen mit 1:2.

Von unserer Mitarbeiterin

Tina Paare