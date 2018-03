Langenlonsheimer sichern sich alle acht Tiebreaks

Kein Teaser vorhanden

Die Langenlonsheimer sind schon Verbandsliga-Meister bei den Männern 55 geworden, die 65er können nachziehen. Sie liegen derzeit in der Tabelle acht Matchpunkte vor der SG Ludwigshafen und haben den Vorteil, zum Abschluss beim schwächeren Kontrahenten anzutreten. Gastgeber TC BW Zweibrücken ist noch punktlos. Die Ludwigshafener empfangen dagegen die stärker eingeschätzten Andernacher.

Gegen den TC Andernach feierten die Langenlonsheimer in der zurückliegenden Partie ein klares 21:0. "Das Ergebnis täuscht aber über das Geschehen auf den Plätzen hinweg", erklärte TC-Sprecher Dieter Schlaadt. Er ergänzte: "Unterschiedliche Faktoren gaben den Ausschlag. Einer war ganz sicher unser Wille, deutlich zu gewinnen." Schlaadt machte das an der Tiebreak-Statistik fest. Die Langenlonsheimer gewannen alle vier normalen Entscheidungsdurchgänge am Satzende und auch alle vier Match-Tiebreaks. Allerdings hatten die Andernacher auch Verletzungsprobleme. Ein Spieler trat zum Einzel nicht an, ein weiterer musste im Doppel aufgeben. Die Punkte der Langenlonsheimer holten Günter Fuchs (3:6, 7:6, 10:8), Dieter Schlaadt (7:6, 6:1), Karl Dörr (6:2, 6:2), Siegfried Wenz (6:0, 4:6, 10:4), Manfred Wolfram (5:7, 7:6, 10:1), Jürgen Scherer (kampflos) sowie die Doppel Schlaadt/Scherer, Dörr/Wolfram und Fuchs/Klaus Brammer.

Ihr bestes Resultat in dieser Saison sicherten sich die Oberliga-Frauen 50 des TC Rot-Weiß. Mit 6:15 unterlagen sie der SG Marpingen. Edith Schlaadt, Marion Lohr und Marliese Grode gewannen ihre Spiele und sorgten für ein Remis nach den Einzeln. Der erste Saisonsieg lag durchaus in der Luft, doch in den Doppeln setzten sich die Saarländerinnen durch. Marion Lohr und Marliese Grode kämpften sich in den dritten Satz, unterlagen dort aber. Die anderen Doppel gab der TC in zwei Sätzen ab. "Mit ein bisschen Wehmut haben wir unser letztes Spiel in der Oberliga beendet. Trotz des Abstiegs sind wir zufrieden, schließlich waren wir über viele Jahre in der Oberliga aktiv", resümierte Teamsprecherin Marion Lohr.

Wie die Langenlonsheimerinnen belegten auch die Verbandsliga-Männer 50 der TG Bad Münster am Stein-Ebernburg sieglos den letzten Platz. Diesmal hieß es beim TC Bienwald Steinfeld 3:18. Klaus Lang und Dieter Gilles erkämpften sich im Doppel mit einem 3:6, 7:6, 7:6 die Ehrenpunkte.

Mit einem Sieg verabschiedeten sich die Männer 60 des TC Hackenheim aus der Verbandsliga-Saison. Sie bezwangen den TC Dudenhofen mit 16:5. Die Einzel an den ersten vier Positionen wurden im Match-Tiebreak entschieden. Vlado Matic (6:0, 4:6, 10:6), Jürgen Stern (6:3, 2:6, 10:3) und Dieter Lucas (3:6, 6:3, 10:5) behielten die Nerven. Lediglich Theo Kehrein (7:6, 1:6, 9:11) unterlag. Da Jürgen Weider (6:2, 6:0) und Manfred Lahr (6:3, 6:0) deutlich gewannen, führten die Hackenheimer bereits nach den Einzeln deutlich. Matic/Stern (6:1, 6:4) und Kehrein/Lahr (7:6, 7:5) machten alles klar.

