KHC beweist Offensivstärke

In Kaiserslautern wechselten sich gute Phasen mit schwächeren ab. Zu den positiven Momenten gehörten die ersten 20 Minuten, in denen die KHCler druckvoll nach vorne spielten. "Wir wollten dem Gegner zeigen, wo es langgeht", sagte Hippchen. In der dritten Minute ließ Christopher Zerfass sein Team erstmals jubeln, legte später zweimal nach (10., 55.). Der nächste frühe Treffer ging auf das Konto von Zugang Andreas Beißmann (20.). Dass die Gastgeber danach zum 1:3 kamen, war nicht mehr als ein Schönheitsfehler. "Wir waren in dieser Phase nicht so präsent, haben zu viel klein-klein gespielt", bemängelte der KHC-Coach. Doch alles in allem ein souveräner Start und ein schönes Geschenk für die Geburtstagskinder Jan Beringer (Samstag) und Max Anton (Freitag). Beringer gelang an seinem Ehrentag das 5:1 (45.) – sein allererstes Feldtor und obendrein ein toller Stecher unter die Latte.

Auch Anton machte sich ein verspätetes Präsent. Er setzte gestern in Alzey das i-Tüpfelchen und erzielte eine Minute vor Schluss den Treffer zum 7:1. Hippchens Fazit: "Das lief schon viel besser. Teilweise war das richtig gut." Abgesehen von der dritten Minute, in der die Gastgeber wie aus dem Nichts zur Führung kamen.

Zerfass, der erneut drei Tore zum Sieg beisteuerte, glich in der zwölften Minute aus. Die Bad Kreuznacher gaben nun den Ton an und zogen bis zur Pause auf 4:1 ab. Danach ließen die KHCler ihre Angriffsbemühungen etwas schleifen, besannen sich erst ab Mitte der zweiten Hälfte wieder aufs Toreschießen. Einen Luxus, den sie sich bei den recht harmlosen Alzeyern erlauben konnten. tip

Kreuznacher H: Riehl – Mar. Hippchen (1), Zerfass (6), Fürsicht (1), Knewitz, Mau. Hippchen, Emmel, Seb. Behr, F. Jürgensen, Anton (1), Beringer (1), Mussgay, Beißmann (1), Müller, Rothländer (2), Kohl, M. Jürgensen (1).