Katrin und Luisa sind von WM begeistert

Kein Teaser vorhanden

Durften zufrieden mit ihren WM-Vorstellungen sein: Katrin Ryan (links) und Luisa Weisner.

Foto: Weinz – privat

Auch dabei gab es wieder – wie schon in den Teamwettkämpfen – Spezialisten, die nur eine Disziplin trainieren und auch ausschließlich dort starten. Katrin und Luisa sind dagegen Allrounder. Luisa sprang ihre beste Platzierung in ihrer Spezialdisziplin, dem 180-Sekunden-Speed. Dort erreichte sie mit 434 Sprüngen den 18. Platz. Zuvor hatte sie sich im 30-Sekunden-Speed mit sehr guten 89 Sprüngen den 23. Platz erkämpft. In der dritten und bedeutendsten Disziplin, dem Freestyle, musste Luisa eine schwächere Platzierung hinnehmen, da sie mit zwei leichten Fehlern in die Kür gestartet war und danach nicht mehr ihren Rhythmus fand. Luisa belegte im Freestyle den 30. Platz.

Katrin, immer noch von ihrer Mandelentzündung geschwächt, musste den Wettkampf taktisch angehen und die beiden Speed-Disziplinen kraftschonend durchlaufen, um noch genügend Power für den Freestyle zu besitzen. Die Planung ging auf, und Katrin erreichte als beste Deutsche im Freestyle einen hervorragenden 14. Platz unter 40 Springerinnen. Sie behauptete dadurch ihren Status als derzeit beste deutsche Freestyle-Springerin. Im 30-Sekunden-Speed landete Katrin mit 85 Sprüngen auf Platz 29, und im 180-Sekunden-Speed lief sie trotz Schmerzen und Atembeschwerden routiniert 403 Sprünge und kam somit auf Rang 32.

Zum Abschluss stand dann noch die Disziplin Tripel-Under auf dem Programm. Hier konnte sich Katrin mit 79 Sprüngen und dem 14. Platz nochmals eine Top-15-Plazierung sichern, dicht gefolgt von Luisa mit 74 Sprüngen auf Platz 16. Die tollen Resultate wollen beide als Motivation für die Vorbereitung auf die Europameisterschaften in Portugal nutzen.