Jordan Highland: Ich bin ein absoluter Teamplayer

Willkommen in Treis-Karden: Jordan Highland (Zweiter von links) wurde direkt nach seiner Landung von (von links) Co-Trainer Marek Betz, Abteilungsleiter Thomas Lippe und Spieler Marcel Kastor empfangen. Der 22-jährige US-Amerikaner soll das TuS-Trikot mit der Nummer 15 tragen und der Nachfolger des in die Staaten zurückgekehrten Joe Roberson werden.

Foto: Alfons Benz

Herr Highland, Sie sind erst seit wenigen Stunden in Deutschland, was wissen Sie schon von dem Land?

Och, ich kenne schon die Autobahn, auf der man sehr schnell fahren darf. Und sehr nette Leute habe ich schon kennengelernt.

Gehört da auch das Empfangskomitee von Frankfurt dazu?

Natürlich. Die beiden habe ich doch damit gemeint (er lacht laut).

Wo und auf welcher Position haben Sie in den USA gespielt?

Ich habe zwei Jahre in einem Community College und weitere zwei Jahre an der Universität Southern Oregon gespielt. Meine Positionen waren die 2, 3 und 4. Das ist der Shooting Guard (werfender Vertediger, die Red.), der Small und der Power Forward (kleiner bzw. großer Flügelspieler, die Red.).

Was reizt Sie als 22-Jährigen jetzt hier in der der vierten deutschen Liga Basketball zu spielen?

In den USA hätte ich nicht professionell Basketball spielen können. Das ist mir jetzt hier in Deutschland möglich. Meine Ziele sind, alles auf- und mitzunehmen und ganz viel zu lernen. Mit meinem neuen Team will ich natürlich viele Siege erringen.

Wie kam denn der Kontakt an die Mosel zustande?

Das lief alles über Nathan Baker, einen gemeinsamen Bekannten unserer Familien (Baker spielte 2005 für Treis-Karden, der Kontakt riss nie ab, die Red.), und dann natürlich über Marek Betz.

Was wissen Sie schon über Ihren neuen Verein?

Ehrlich gesagt noch gar nichts, nur dass wir in der Regionalliga spielen und das Symbol ein Känguru ist.

Wo sehen Sie Ihre spielerischen Stärken?

Ich habe einen guten Mitteldistanzwurf und einen guten Zug zum Korb. Auch meine Spielübersicht und der Umgang mit dem Ball sind nicht schlecht. Dann setze ich gerne meine Mitspieler ein, ich bin ein absoluter Teamplayer.

Und jetzt sind Sie gespannt auf das Trainingslager in Kroatien?

Ich freue mich tierisch darauf und habe mir sogar schon Bilder von der Region angeschaut. Als erstes freue ich mich aber auf die Fahrt dorthin, denn ich bin mit dem Flug von Portland über Las Vegas und der Landung in Frankfurt 28 Stunden unterwegs gewesen. Vielleicht schlafe ich in dem Auto ja gut und komme dann ausgeruht in Kroatien an.

Das Gespräch führte Alfons Benz