In jeder Klasse regionale Beteiligung

Leon Krög (Foto) vom VfL Bad Kreuznach will beim Bad Kreuznacher Jugend-Cup seine Klasse zeigen. Ebenso wie die Blau-Weiß-Spieler Vincent Kohl und Max Kückels sowie Noah Roos (VfL) tritt er in der U16 an.

Foto: Klaus Castor

Mit 77 Meldungen ist das Teilnehmerfeld gut bestückt. Besonders groß ist die Beteiligung bei den Jungen U12 (22 Starter) und U14 (24). Wegen des großen Andrangs wird in beiden Altersklassen heute ab 15.30 Uhr eine Qualifikation gespielt. Ebenfalls erfreulich: In allen Konkurrenzen von der U12 bis zur U16 haben Spieler aus Bad Kreuznach und Umgebung gemeldet. In der U16 sind in Vincent Kohl, Max Kückels (beide Blau-Weiß), Leon Krög und Noah Roos (beide VfL) gleich vier Bad Kreuznacher am Start. Dabei haben Vincent Kohl und Leon Krög gute Chancen, ganz vorne mitzumischen. Bei den Mädchen U12 schwingen Liliana Danajlovski und Juliane Menger vom TC Hackenheim das Tennisracket. Die jüngste Teilnehmerin ist Jana Knaab (TC Vaihingen-Rohr). Sie ist die Schwester von Jonas Knaab, der im Vorjahr die U14 gewonnen hatte, dieses Mal aber verletzungsbedingt passen muss. Die ganze Familie wird an die Nahe kommen – um Jana zu unterstützen und natürlich auch, um Oma Iris Knaab zu besuchen.

Wie in den vergangenen Jahren wird nicht nur auf der Anlage des TC Blau-Weiß gespielt, sondern auch beim benachbarten VfL. "Der VfL unterstützt uns mit Plätzen an allen Turniertagen. Super", sagt Martina Riedle. Die Turnierleiterin freut sich auf drei schöne Wettkampftage und hofft auf passendes Tennis-Wetter. Richtig spannend wird es am Pfingstsonntag. Ab 10 Uhr steigen die Halbfinalpartien, gegen 12.30 Uhr sind dann die Endspiele geplant. tip