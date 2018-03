Im M-Springen werden zwei Sieger gekürt

Kein Teaser vorhanden

Konzentriert über das Hindernis: Marcel Offermann und sein Pferd Da Vinci. Der Lokalmatador vom RV Jäger aus Kurpfalz Rehbach gewann zum Turnierauftakt die Springprüfung der Klasse L. Beim M-Springen war er am Samstag gleich zweimal vorne dabei, wurde Zweiter und Vierter.

Foto: Reinhard Koch

Für den stolzen RV-Vorsitzenden Peter Kessel waren dafür die gute Ausschreibung maßgeblich, das tolle Wetter und die herrliche Reitanlage, die sich in optimalem Zustand befand. Den Zuschauern wurde sehenswerter Reitsport geboten. Die Gastgeber hatten auch aus sportlicher Sicht an den beiden Turniertagen Grund zur Zufriedenheit. Tanja Kessel auf Germans Grace und Kristin Jedermann auf Champ's Royal Flash gewannen jeweils eine Springprüfung der Klasse A. Marcel Offermann siegte in der Springprüfung der Klasse L, und die junge Leonie Kessel hatte auf Desiree beim Reiterwettbewerb ohne Galopp die Nase vorn. Darüber hinaus konnten sich weitere Reiter mit vorderen Platzierungen empfehlen.

Wie immer war das abschließende Springen der Klasse M eine spannende Angelegenheit. Wegen des großen Starterfeldes dauerte es fast zweieinhalb Stunden, bis Sieger und Platzierte ermittelt waren. Parcours-Chef Jochen Raschdorf und sein Team hatten zehn Hindernisse mit zwölf Sprüngen aufgebaut, darunter zwei Kombinationen. Die Stangen lagen maximal 1,30 Meter hoch, und der Oxer, also der Hoch-Weitsprung, war 1,35 Meter tief. "Ein recht schwieriger Parcours", befand die Gebrotherin Annika Dittmar, die auf Wild Boy für die RSG Berghof an den Start ging. Aber bei diesem Starterfeld sei das auch vollkommen richtig. Dennoch gab es immerhin neun fehlerfreie Durchgänge. Über Sieg und Platzierungen in den beiden Abteilungen mussten also die schnellsten Ritte entscheiden. Den besten Schwung hatte Nadja Plavcic vom RC Billigheim, die auf San Remos Boy den Parcours in 59,33 Sekunden schaffte und damit in der ersten Abteilung souverän vorne stand. Sie verdrängte Lokalmatador Marcel Offermann und sein Pferd Lio auf Platz zwei (62,51 Sekunden), Lena Kreling vom RFV Rüsterbaum wurde auf Callawaya Dritte (66,06). Die zweite Abteilung gewann mit einem besonnenen Ritt Fabiano Meyer-Giulini (RV Großsteinhauserhof) auf Chiradella in 60,54 Sekunden vor Hendrik Heuser (RV Idar-Oberstein) auf Gento's Ashley (63,65). Der drittplatzierte Sebastian Kirst (Pferde-SV Bernkastel-Kues) benötigte auf Leo Löwenherz 66,39 Sekunden. Auch Marcel Offermann verkaufte sich gut, blieb auf Da Vinci fehlerfrei und kam in 67,65 Sekunden auf den vierten Platz. In Rehbach erfolgreich am Start war zudem Aliz Della Donna aus Ungarn. Auf ihrem Pferd Rasti belegte die ungarische Gastreiterin in der Springprüfung der Klasse L knapp hinter Siegerin Fabienne Schneider vom RV Idar-Oberstein auf Leila den zweiten Rang.

Bericht vom dritten Turniertag am Sonntag folgt.

Von unserem Mitarbeiter

Reinhard Koch